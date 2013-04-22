پليس نيازمند تعامل با دانشگاهیان است/ مشاركت با نخبگان در دستور کار پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن آبادی فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم و هیئت همراه ظهر امروز در محل دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم با محمدرضا الله قلی قصری رئیس دانشگاه آزاد رباط کریم، عظیم زاده مدیر روابط عمومی، احمدی مدیر اداری، حسام قاضی مدیر گروه رشته علوم سیاسی و روحی زاده مدیر گروه رشته حقوق این واحد دانشگاهی دیدار کردند.



آمادگی پلیس برای همکاری با دانشگاه در مسائل اجتماعی، فرهنگی



فرمانده نیروی انتظامی رباط کریم در این دیدار، شرایط دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت آن را بسیار عالی توصیف و برای همکاری‌های لازم پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی و.. اعلام آمادگی کرد.



سرهنگ حسن آبادي اظهار داشت: پليس براي توسعه امنيت اجتماعي نيازمند تعامل با دانشگاهیان جامعه است و در راستاي کيفيت بخشي به مبحث حرکت جامعه محور خود، توسعه امنيت و پيشگيري از آسیب‌های اجتماعي ، تعامل با دانشجويان و نخبگان را در دستور کار قرار داده است.



حسن آبادی با اعلام آمادگي در خصوص همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در زمینه‌ حمایت و نشر پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی با محوریت جزا، جرم شناسی و آسیب‌های اجتماعی و ... در مرکز تحقیقات نیروی انتظامی افزود: بسيار جاي مباهات است كه پليس با نگرش علمي و همکاری با دانشگاه و دانشگاهیان درصدد كاهش آسیب‌های اجتماعي و مبارزه با هنجار شكني باشد.



آمادگی دانشگاه برای همکاری در طرح‌های پژوهشی و تبادل افکار با پلیس



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم هم در این دیدار گفت: تعامل ادارات و نهادهای شهرستان با دانشگاه آثار بسیار ارزشمندی به همراه خواهد داشت.

قصری افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم آمادگی دارد در طرح‌های پژوهشی و تبادل افکار با نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را انجام دهد.