مجلس بهترين مشاور دكتر احمدي نژاد در تعيين كابينه است

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: تحميل و زير فشار گذاشتن رييس جمهور آينده در خصوص كابينه اش چيزي جز تخريب و تشويش افكار عمومي نخواهد داشت.

طلايي نيك افزود: احمدي نژاد هنوز فرصت كافي براي شناسايي و انتخاب اعضاي كابينه دارد و طرح اسامي احتمالي اعضاي كابينه كمكي به وي نخواهد كرد.

نماينده مردم كبودرآهنگ به مشاوران احمدي نژاد در خصوص تعيين كابينه اشاره كرد و اظهار داشت: احمدي نژاد علاوه بر مشاوراني از سه فراكسيون اصلي مجلس تقاضاي كمك كرده است چرا كه مجلس اصلي ترين نقش مشورتي در خصوص كابينه آينده خواهد داشت.

طلايي نيك تصريح كرد: هر گونه گمانه زني در مورد انتخاب كابينه رييس جمهور از سوي اشخاص و گروههاي سياسي خطر بزرگي براي رييس جمهور منتخب مي باشد. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: قرار است هر سه فراكسيون مجلس 5 نفر مشاور درخصوص مشاوره به احمدي نژاد در خصوص كابينه معرفي كنند.