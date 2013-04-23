ملت ایران با حضور مثال زدنی در انتخابات امید دشمنان را به یاس تبدیل می کنند

نادر علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی تلاش دارند با اعمال تحریم های ناجوانمردانه مردم را از نظام مایوس کنند، حضور حداکثری مردم می تواند تمام این توطئه ها را خنثی و پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های آنان بدهد.

وی همچنین اظهارداشت: چشم جهانیان امروز به برگزاری با شکوه انتخابات در ایران اسلامی دوخته شده است و به یقین مردم ایران اسلامی که در برهه های مختلف سیاسی و اجتماعی نظام حضور تاثیرگذار خود را به اثبات رسانده اند این بار نیز با حضور همراه با بصیرت خود در انتخابات پیش رو امید را برای مردم و یاس و ناامیدی را برای دشمنان ایران اسلامی به ارمغان خواهند آورد.

سرپرست بخشداری رحیم آباد با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفت: ملت ایران همواره در حق تعیین سرنوشت کشور خود مشارکت داشته و دارند.

وی تصریح کرد: ملت ایران تا همیشه به آرمان های مقدس نظام، انقلاب، ولایت و خون های پاک شهدا پایبند بوده و این بار نیز با وجود همه فشارها و تهدیدهای دشمن در انتخابات 24 خرداد ماه با حضور خود در پای صندوق های رای مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غربی خواهند زد.

علی نیا در ادامه از ثبت نام 391 نفر برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی در این بخش خبر داد و افزود: از این تعداد 11 نفر زن و بقیه مرد هستند.در این بخش 78 روستا حائز تشکیل شورای اسلامی است و انتخابات در این روستاها برای انتخاب اعضای شورا برگزار می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در مجموع 78 روستا 234 نفر برای چهارمین دوره انتخابات روستاهای این بخش انتخاب خواهند شد، اظهارداشت: این بخش دارای 30 هزار نفر جمعیت است که 17 تا 20 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.