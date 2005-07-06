۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

مركز جديد توزيع در اروپا توسط رنو و نيسان راه اندازي شد

رنو و نيسان يك مرمز جديد توزيع در اروپا را در ژيورمجارستان راه اندازي كردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،يك مركز جديد توزيع در اروپا به دنبال رشد محصولات گروه رنوو گسترش اتحاديه رنو-نيسان در اروپا تاسيس شده است، تامين كننده لوازم يدكي براي فروش رنو و نيسان در اروپاي مركزي خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، انبار اين مجموعه در مساحتي بالغ بر 19 هزارمتر مربع گنجايش ذخيره قطعات و تامين خدمات را به طور كامل دارا مي باشد.

از اين مساحت 12300 متر مربع به رنو و 6700 متر مربع به نيسان اختصاي يافته است.

اين گزارش مي افزايد: اين مركز21 هزارقطعه براي رنو، 2300 قطعه براي داچيا و 17000 قطعه براي نيسان تامين مي كند و اين مركز براي دريافت بيش از دو ميليون سفارش طراحي شده كه اين امرآن را به يكي از كارآمدترين مراكز توزيع در اروپا تبديل مي كند.

