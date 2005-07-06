مركز جديد توزيع در اروپا توسط رنو و نيسان راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،يك مركز جديد توزيع در اروپا به دنبال رشد محصولات گروه رنوو گسترش اتحاديه رنو-نيسان در اروپا تاسيس شده است، تامين كننده لوازم يدكي براي فروش رنو و نيسان در اروپاي مركزي خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، انبار اين مجموعه در مساحتي بالغ بر 19 هزارمتر مربع گنجايش ذخيره قطعات و تامين خدمات را به طور كامل دارا مي باشد.

از اين مساحت 12300 متر مربع به رنو و 6700 متر مربع به نيسان اختصاي يافته است.

اين گزارش مي افزايد: اين مركز21 هزارقطعه براي رنو، 2300 قطعه براي داچيا و 17000 قطعه براي نيسان تامين مي كند و اين مركز براي دريافت بيش از دو ميليون سفارش طراحي شده كه اين امرآن را به يكي از كارآمدترين مراكز توزيع در اروپا تبديل مي كند.