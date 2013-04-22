به گزارش خبرنگار مهر، سهراب انبارکی عصر دوشنبه در جمع بسیجیان شهرستان تنگستان با تبریک سالروز سپاه اظهار داشت: انقلاب اسلامی همواره در طول دهه‌های گذشته مورد تهدیدهای مختلف قرار گرفته و سپاه توانسته دوشادوش دیگر نیروهای مسلح ارزشی و مکتبی به عنوان بازوان توانمند ولایت فقیه از مرزهای جغرافیایی و آرمانی صیانت و حفاظت کند.

وی اضافه کرد: سپاه همواره در عرصه علمی، تحقیقاتی، امنیتی، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، توسعه، اقتدار ملی و برقراری امنیت پایدار در مناطق عملیاتی با کمک نیروهای مخلص و بسیجیان دلاور، خوب درخشیده است.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان افزود: با توجه به شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد، سپاه توان به فعلیت رساندن آن را دارد و در عرصه‌های اقتصادی و سازندگی کشور همچون سال‌های گذشته حضور پر ثمر خود را منصه ظهور خواهد رساند.

وی به برگزاری آئین تشییع دو شهید گمنام در شهرستان تنگستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش مضاعف مسئولان زمینه حضور شهدای گمنام را در دیار ما به وجود آورده است و دو شهید گمنام در روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری زمین تنگستان را به نور خود مزین خواهند کرد.

انبارکی اضافه کرد: شهدای عزیز حق بزرگی بر گردن ما دارند و همه باید در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا تلاش کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری و یادواره‌های شهدا را فیضی عظیم دانست و بیان داشت: این فیض عظمی نصیب عاشقان و دلباختگان شهدا خواهد شد و باید استفاده کافی را از آن ببریم.

لازم به ذکر است که دو شهید گمنام روز چهارشنبه از میدان امام تا میدان پاسداران شهر اهرم تشییع و در خیابان آزادگان به خاک سپرده خواهند شد.