همایش "خراسان جنوبی نظم و امنیت" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی عصر دوشنبه در نشست خبری اظهارکرد: این همایش با هدف افزایش زمینه تعامل و تبادل نظری و فکری بین دانشگاهیان و پژوهشگران و متولیان نظم و امنیت با همکاری دانشگاه بیرجند و فرماندهی انتظامی استان برگزار می شود.

وی بهره گیری از تجارب پیشکسوتان نظم و امنیت در خراسان جنوبی و برآورده ساختن نیازهای علمی پژوهشی نهادهای متولی نظم و امنیت را از دیگر اهداف برگزاری این همایش ملی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از جهات مختلف در بحث نظم و امنیت مورد اهمیت است، تصریح کرد: خراسان جنوبی سومین استان کشور در بحث وسعت سرزمینی است با کشور ناامن افغانستان مرز مشترک طولانی دارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی قرار گرفتن این استان در مرز ناتو و کشور های چند ملیتی را از دیگر موارد قابل اهمییت در مقوله نظم و امنیت این استان عنوان کرد و بیان داشت: نظم و امنیت از نیاز های ضروری مردم است و تاثیر گذاری زیادی در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست دارد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نقش ویژه ای در بر قراری امنیت داخلی دارد، ادامه داد: در گذشته اگر امنیت از بعد نظامی مورد توجه بود اما امروز توجه به ابعاد مختلف امنیت از جمله اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و ... مورد توجه است.

سردار واعظی بیان داشت: نیروی انتظامی برای برقراری این نظم و امنیت باید همپای تحولات جامعه حرکت کند و این جز با علم و دانش محقق نمی شود.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از استانهای امن در کشور است، گفت: هویت دینی مردم، مشارکت بالای سیاسی مردم در عرصه های مختلف، حمایت از رویدادهای اجتماعی، ثبات در اسکان مردم و عدم وجود گروه های برهم زننده نظم از شاخصه های امنیت در خراسان جنوبی است.