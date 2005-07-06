اكتشاف معادن به بخش خصوصي واگذار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازروابط عمومي خانه معدن ايران، مهندس سيد جواد ميرمعيني مدير اكتشاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گفت: دو سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران حداكثر تعامل و همكاري لازم را در انجام طرح هاي اكتشافي كشور دارند كه طرح هاي بزرگي مانند ژئوفيزيك هوايي و تهيه نقشه هاي 100000: 1 و چند طرح مقدماتي طلا از نتايج اين همكاري هاي متقابل بوده است.

او با اشاره به اينكه تمركز دايي در كليه امور از سياست هاي استراتژيك دولت است افزود: واگذاري امور اكتشاف به كليه دست اندركاران از جمله شركت هاي معدني دولتي و خصوصي در برنامه سازمان قرار دارد.

او خاطرنشان كرد: بايد اين اصل را پذيرفت كه سياست گذاري بهتر است متمركز باشد ولي اجراي آن غير متمركز بوده و به كمك همه دست اندركاران انجام پذيرد.