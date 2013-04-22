  1. استانها
  2. لرستان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۱۲

واعظی پور خبر داد:

دو آزمایشگاه تأیید کیفیت محصولات ارگانیک لرستان را به عهده دارند

دو آزمایشگاه تأیید کیفیت محصولات ارگانیک لرستان را به عهده دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان گفت: دو آزمایشگاه کار تأیید کیفیت محصولات ارگانیک لرستان را به عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظی پور ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد به قوانینی که در حوزه‌ کاهش استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها برای تولید محصولات وجود دارد، اشاره کرد و گفت: بند "و" قانون برنامه‌ی پنجم توسعه یکی از این قوانین است که بر اساس آن با صراحت آمده که جهاد کشاورزی مقدار مجاز استفاده از سموم را تعیین کند و از استفاده‌ بیش از حد مجاز آن پیشگیری کند.   

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر دو آزمایشگاه کار تعیین و تأیید کیفیت محصولات ارگانیک تولید شده در استان را به عهده دارند، افزود: در این راستا طی سال 88 و 89 سازمان توسعه‌ تجارت در این زمینه اعتباری اختصاص داد که صرف خرید و تولید دستگاه‌ها و لوازم تولید محصولات ارگانیک شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری در زمینه‌ی راه‌اندازی و تأسیس یک شرکت بازرسی در زمینه‌ کنترل چرخه‌ ارگانیک خبر داد و افزود: لوگوی محصولات ارگانیک هم به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده است.

کد مطلب 2038508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها