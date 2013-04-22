سخاوتمندی و گذشت از ویژگی های بارز مدیران موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) در خصوص بهترین مدیر و بدترین مدیر چه کسی است حدیثی مختصر و مفید فرموده اند، اظهار داشت: پیامبر عظیم الشان اسلام( ص) می‌فرمایند:" بهترین مدیر، فردی است که یک جمع متفرق را متحد کند و بدترین مدیر، شخصی است که مجموعه منسجمی را متفرق کند".

وی بیان داشت: امام علی (ع) می فرمایند:" انسان های خوب چند خصلت دارند که سخاوتمندی، گذشت، فرو بردن خشم و علم را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مدیر نجیب و باتقوا است".

آیت الله جعفری افزود: انسان سخاوتمند انسانی است که اگر فقیر هم باشد به اندازه وسعش بذل و بخشش کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اسلام و پیشوایان ما بر بخشش افراد تاکید دارند در ادامه گفت: عفو و بخشش جزء مکارم اخلاق انسان است.

وی با اشاره به فرمایشات امام علی (ع) مبنی بر اینکه" شرافت انسان مؤمن به ایمان وی است"، گفت : مدیران باید با صبر و بردباری با مردم و کارکنان برخورد کنند.

آیت الله جعفری در پایان تصریح کرد: یک مدیر خوب مدیری است که به خود مغرور نشود و رابطه ها را به جای ضابطه ها قرار ندهد.