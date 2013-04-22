زمین لرزه 3.6 ریشتری آبدان را لرزاند/ وقوع مجدد زلزله در کاکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 20 و 58 دقیقه آبدان شهرستان دیر را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی 51.69 و عرض جغرافیایی 28.21 اعلام شده است.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 23 دقیقه دوشنبه در عمق 15 کیلومتری زمین کاکی از شهرستان دشتی را لرزاند. موقعیت این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی 51.62 و عرض جغرافیایی 28.42 اعلام شده است.

صبح امروز نیز زمین‌لرزه 2.9 ریشتری کاکی و زمین لرزه 3.9 ریشتری خورموج را لرزانده بود.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.