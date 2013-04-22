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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۲۳

زمین لرزه 3.6 ریشتری آبدان را لرزاند/ وقوع مجدد زلزله در کاکی

زمین لرزه 3.6 ریشتری آبدان را لرزاند/ وقوع مجدد زلزله در کاکی

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر آبدان شهرستان دیر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 20 و 58 دقیقه آبدان شهرستان دیر را لرزاند که موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی 51.69 و عرض جغرافیایی 28.21 اعلام شده است.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 23 دقیقه دوشنبه در عمق 15 کیلومتری زمین کاکی از شهرستان دشتی را لرزاند. موقعیت این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی 51.62 و عرض جغرافیایی 28.42 اعلام شده است.

صبح امروز نیز زمین‌لرزه 2.9 ریشتری کاکی و زمین لرزه 3.9 ریشتری خورموج را لرزانده بود.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

کد مطلب 2038556

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