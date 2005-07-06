به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با اندرس فوگ راسموسن نخست وزير دانمارك در كپنهاك گفت : در گوانتانامو با زندانيان به خوبي رفتار مي شود ودر مجموع در اين زمينه همه چيز شفاف است و كميته بين المللي صليب سرخ مي تواند در هر زمان و در هر روز در اين باره تحقيق كند .



وي درادامه سخنانش تصريح نمود : از مطبوعات نيز براي رفتن به گوانتانامو استقبال بعمل مي آيد .



رئيس جمهوري آمريكا در اين كنفرانس جنگ بر سر تصاحب رياست ديوان عالي آمريكا را كه هم اكنون خالي است را رد كرد و گفت : كانديداهاي وي نبايد در معرض هيچگونه آزمون نهاد نمايي به ويژه برسر مسائلي مانند سقط جنين و ازدواج همجنس بازان قراربگيرند .



بو ش همچنين از سران گروه هشت خواست كه تلاش گسترده اي را براي سرمايه گذاري دريافتن جايگزينهايي براي نفت و گاز براي كمك به كنترل افزايش دما انجام دهند .



گفتني است كه هشت كشور صنعتي جهان امروز در گلن ايگلز دور هم گرد خواهند آمد تا درباره مسائل اضطراري از جمله بخشش بدهيهاي 18 كشور فقير جهان، افزايش دماي هوا و نواسانان بهاي نفت گفتگو خواهند كرد .







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