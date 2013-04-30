به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو، ابوالفضل حیدریان در نشست مشترک با روسای کمیته های تحت پوشش فدراسیون اظهار داشت: خوشبختانه در سال 91 گام های رو به رشد خوب و موثری برداشته شد و تلاش های بی شائبه ای صورت گرفت که آرامش نسبی خانواده هنرهای رزمی و کونگ فو ثمره آن بود و امیدواریم که امسال نیز ادامه رو این مسیر باشیم و به اهداف تعیین شده و دستاوردهایی که مدنظر فدراسیون است، برسیم.

حیدریان با اشاره به تقویم کاری سال 92 فدراسیون گفت: خوشبختانه تقویم کاری فدراسیون با ظرافت و دقت خاصی در زمان مقرر تنظیم و به وزارت ورزش و جوانان ارسال شد و در مدت کوتاهی که از سال جدید گذشته نیز بر اساس همین تقویم برنامه های فدراسیون را پیش بردیم.

وی افزود: حضور در رقابت های بین المللی معتبر و جا انداختن فدراسیون در سازمان های بین المللی،برگزاری رقابت های لیگ در رده های سنی مختلف، برگزاری دوره های آموزش مربیگری و داوری و البته استعدادیابی و قدم برداشتن در راستای همگانی کردن ورزش کونگ فو و هنرهای رزمی جزو اهم برنامه های سال 92 است.

سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو در خصوص بودجه پیشنهادی سال 92 فدراسیون گفت: بودجه پیشنهادی ما به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده و منتظر تصویب وزارتخانه هستیم. اما درصد بندی بودجه سال جدید انجام شده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، توجه ویژه به بخش همگانی و بانوان جزو الویت های فدراسیون قرار دارد و سهم عمده ای از بودجه سال 92 فدراسیون به آن اختصاص داده شده است. ضمن اینکه به لحاظ اهمیت بحث فعالیت های برون مرزی و ارتباط با سازمان های جهانی، بودجه قابل توجهی نیز به این بخش اختصاص یافته است.

حیدریان در خصوص برگزاری رقابت های لیگ گفت: آیین نامه اجرایی رقابت های لیگ به تصویب رسیده و برای نخستین بار لیگ هنرهای رزمی و کونگ فو را با حضور تیم های مختلف از سراسر کشور برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه برگزاری لیگ های پایه نیز جزو برنامه های فدراسیون است که قطعا بعد از رقابت های بزرگسالان اجرایی خواهد شد.در پایان این نشست از کمیته های مسابقات، آموزش، روابط عمومی و دبیر کمیته فرهنگی فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو که به عنوان کمیته های برتر سال 91 انتخاب و معرفی شدند، با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.