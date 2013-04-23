تعلق کارت سبز زیست محیطی به گلستان 

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان با داشتن حدود 100 کیلومتر نوار ساحلی، پاکترین سواحل کشور را بخود اختصاص داده است و در حال حاضر در شهرهای ساحلی استان اجرای طرح تصفیه فاضلاب اجرا شده و در 700 روستای استان نیز طرح جمع آوری بهداشت زباله اجرا می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: گلستان در جمع آوری پسماند بصورت مکانیزه پیشتاز است.

احمد علی کیخا افزود: در حال حاضر 10 کلانشهر در کشور که حدود 40 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد، بحث پسماند بصورت مکانیزه انجام می شود و در گلستان در تمام شهرها این طرح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: ازاین نظر، گلستان برای تمام استانهای کشور یک الگوست و می توانند در آن آموزش ببیند.

کیخا بیان داشت: نکته جالب آنکه،در کل شهرهای ساحلی گلستان، سیستم بهداشتی جمع آوری فاضلاب مدیریت شد و سیستم جمع آوری فاضلاب داریم و پاکترین سواحل کشور مربوط به گلستان است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در شهرهای بزرگ استان گلستان نیز طرح تصفیه فاضلاب اجرا شده و در مرحله نصب اتصالات است.

پردازش زباله های گلستان

طبق بررسیهای در حاضل حاضر میزان زباله های تولیدی در گلستان در دو زون شرقی و غربی پسماند، پردازش و پالایش می شود و از این نظر نیز استان با کمترین مشکلات زیست محیطی مواجه است. میزان کل زباله های روستایی گلستان در سال 90 ،41 میلیون و 65 هزارو 486 کیلوگرم و میزان زباله روستایی در روز نیز 112 هزار و 508 تن بوده است.

احمد سردارزاده مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان می گوید: میزان زباله های شهری سالانه، 183 میلیون و 212 هزارو 498 کیلوگرم بود که سرانه تولید زباله شهری برای هرشهروند در روز 750 گرم بوده است و کل زباله های ورودی در سایت یک و دو استان، 224 میلیون و 277 هزارو 984 کیلوگرم است.

وی با اشاره به میزان زباله های خانگی تولیدی در سطح استان گلستان عنوان کرد: کل زباله های روستایی سالانه، 190 میلیون و 544 هزارو 600 کیلو گرم است که میزان زباله تولیدی در روستاهای سطح استان روزانه 522 تن است، همچنین میزان کل زباله شهری سالانه در استان 231 میلیون و 529 هزارو 355 کیلوگرم است که میزان زباله شهری نیز در روز 634 تن است.

مدیرعامل سازمان پسماند گلستان بیان داشت: همچنین کل زباله های شهری و روستایی استان در سال 422 میلیون و 73 هزارو 955 کیلوگرم است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت پسماند شهری زباله 26 شهرداری موجود در استان را که توسط شهرداریها جمع آوری می گردد در دو سایت غربی و شرقی دریافت می کند و امر پردازش و یا دفن مهندسی انجام می دهد.

اجرای طرح های فاضلاب

اجرای طرح های فاضلاب از جمله عواملی است که گلستان را در زمره استانهای سبز و پاک از نظر زیست محیطی قرار داده است.

در حال حاضر، از 20 شهر تحت پوشش این شرکت، سه شهر بندرگز، کردکوی و بندرترکمن که شامل 11درصد از جمعیت استان است کاملا از شبکه فاضلاب بهره مندند.

همچنین حال حاضر فاز اول تصفیه خانه دفع و جمع آوری فاضلاب شهر گرگان راه اندازی شده است و تاکنون 500 فقره انشعاب فاضلاب برای جمعیتی حدود پنج هزار نفر در شهر گرگان وصل به شبکه جمع آوری است.

سید منصور هاشمی سرپرست آبفا گلستان در این زمینه می گوید: اجرای طرح فاضلاب دو شهر آق قلا و علی آباد نیز ردیف اجرا گرفته اند و می خواهیم برای شروع عملیات از سرمایه گذار استفاده کنیم و به این ترتیب در هشت شهر شبکه فاضلاب در حال اجرا است و در مابقی شهر ها نیز در حال مطالعه است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: در شهرهایی که شبکه به بهره برداری رسیده است، احتمال توسعه شبکه وجود دارد و بالغ بر سه میلیارد تومان برای شهرهای بندرگز، کردکوی و بندرترکمن پیش بینی اعتبار شده است.

وی در ادامه گفت: برای شهرهای علی آباد و آق قلا بر اساس اعتبارات تملک دارایی حدود 700 میلیون تومان هزینه شده است و بالغ بر 76 میلیارد تومان برای انجام پروژه فاضلاب این دو شهر شبکه، خط انتقال و تصفیه خانه نیاز به اعتبار داریم.

وي اظهار داشت: طرح فاضلاب شهر گنبد نيز مربوط به يكي از طرح‌هاي مهر ماندگار است و اميدواريم تا پايان سال به بهره‌برداري برسد.

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: مطالعات اين پروژه از سال 69 شروع و عمليات اجرايي اين پروژه بزرگ از سال 76 با اجراي خط انتقال با قطر1200ميلي متر به طول بيش از هفت كيلومتر آغاز شد وطول شبكه فاضلاب شهر گنبد بالغ بر 207 كيلومتر است كه تا كنون بالغ بر 74.5 كيلومتر از آن اجرا شده است.

وي افق طرح را، براي جمعيت 300هزار نفري شهرگنبد بيان كرد و افزود: فاز اول تصفيه خانه فاضلاب اين شهر، براي جمعيت 150 هزار نفری با ظرفيت تصفيه 26 هزار مترمكعب در شبانه روز به بهره‌برداري مي‌رسد.

ساماندهي سيستم جمع آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و احداث تصفيه خانه‌هاي شهرها از مهمترین طرح های دارای اولویت در استان گلستان است.