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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

مسابقات تنیس پیشکسوتان پایان یافت

مسابقات تنیس پیشکسوتان پایان یافت

مسابقات تنیس پیشکسوتان گرامیداشت جواد درفشی جوان با شناخت قهرمانان خود به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده رقابتهای تنیس پیشکسوتان روز گذشته در آکادمی تنیس استقلال با معرفی قهرمانان در سه رده سنی بسته شد.

در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال احمد ورمزیان با شکست شروین رکوعی برای دومین سال پیاپی قهرمان این رده سنی شد. در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال طیب مرادی از آذربایجان غربی با پیروزی بر مطلب ایمانزاده از تهران بر سکوی نخست قرار گرفت .

همچنین در رده سنی ۶۰ سال به بالا محمود ساعدی با پشت سر گذاشتن محسن اسلامی خود را به عنوان نفر برتر این بازی‌ها معرفی کرد.

در پایان جوایز قهرمانان دومین دوره این بازی‌ها با حضور مسئولان فدراسیون تنیس و مسئولان سازمان لیگ تنیس کشور و خانواده درفشی جوان به نفرات برتر اهدا شد .

کد مطلب 2038598

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