مصباحي مقدم: ديگر در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس شركت نخواهم كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مصباحي مقدم كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم است ، پس از پايان جلسه علني روز چهارشنبه با انتقاد از انتخابات هيات رييسه اين كميسيون به خبرنگاران متذكر شد كه در جلسات كميسيوني كه شاهي عربلو رياست آن را بر عهده دارد، حضور نخواهد يافت.

وي افزود: درست است كه بايد دموكراسي را پذيرفت اما نتيجه دموكراسي بايد بهتر شدن وضعيت باشد نه اينكه باعث بدتر شدن وضعيت و افزايش مشكلات شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس درادامه اظهار داشت: كميسيون اقتصادي يك كميسيون تخصصي است و مسئولان آن بايد از تخصص لازم براي اظهار نظر و برخورد با محافل اقتصادي برخوردار باشند تا جايگاه كميسيون افت نكند.

مصباحي مقدم افزود: رييس كميسيون اقتصادي حلقه وصل محافل اقتصادي كشور است و بايد توانايي لازم را براي ارايه ديدگاههاي علمي و اقتصادي داشته باشد، اما از زماني كه آقاي شاهي عربلو به اين عنوان انتخاب شده است، بنده و هفت نفر ديگر از اعضا در كميسيون حاضر نشده ايم و جلسات آن برگزارنمي شود.

وي با درخواست از هيات رييسه براي ارايه تدبير درجهت حل اين مساله گفت: اصولگرايي اقتضا مي كند كه اصل بر شايسته سالاري باشد ، اما در انتخابات كميسيون اقتصادي چنين اتفاقي نيفتاد.

اين نماينده كه پذيرش نتيجه انتخابات هيات رييسه كميسيون اقصتادي مجلس شوراي اسلامي را معقول ندانست ، در عين حال نحوه برگزاري انتخابات مذكور را " سالم" توصيف كرد.