وارد ائتلاف های انتخاباتی نمی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص دعوت از وی برای حضور در ائتلاف ها افزود: ائتلاف را به صورت اینکه از دل نخبگان کشور در بیاید قبول دارم ولی فکر می کنم شکل های حاضر ائتلاف موجب بروز یک اختلاف جدید خواهد شد.

وی رسیدن به یک کاندیدای واحد توسط اصولگرایان را در انتخابات آتی ریاست جهموری قابل قبول ندانست و با تاکید بر اینکه هدف ما یک رقابت جدی است که می خواهیم مردم در آن مشارکت کنند، افزود: کم شدن تعداد کاندیداهای اصولگرایان را قبول دارم ولی رسیدن به یک کاندیدای واحد را نه.

رضایی تاکید کرد: فقط می خواهم به ملت ایران تعهد بدهم به همین خاطر وارد هیچ حزب و گروه خاصی نمی شوم.

دبیر مجمع تشیخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم در فشار هستند برای من کارآمدی مهمتر از مسائل جناحی است و باید دولت کارآمد را شکل بدهیم.