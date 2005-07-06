به گزارش خبرنگار" مهر" دررقابتهاي دورنخست چهاروزن دوم رشته آزاد نتايج زيربدست آمد:
دروزن 55 كيلوگرم مصطفي آقاجاني با اقتداربا نتايج 6 برصفر و7 بر2 مقابل يوگسل دينساي ازآلمان به برتري رسيد وراهي دوربعد شد.
نصراله فدائي دروزن 66 كيلوگرم موفق شد حريف لهستاني خود آدام سوبيراج را دردوتايم پياپي با نتايج 2 برصفرو 6 برصفر شكست دهد. نكته جالب توجه دراين ديداراين بود كه نصراله فدائي با اجراي فن سالتودرتايم دوم وكسب 5 امتياز اولين وتنها فن 5 امتيازي اين رقابتها را اجرا كرد كه تحسين تماشاگران وحاضرين درسالن را برانگيخت.
دروزن 84 كيلوگرم رسول توكلي دردورنخست درمصاف با حريف قزاق خود درتايم نخست 5 برصفر ودرتايم دوم يك برصفر توانست اورا ازپيش روبردارد.
دروزن 120 كيلوگرم عسگري حاجي نيا دردوتايم پي درپي با حساب 2 برصفرويك برصفرمقابل بوده اوگانوول از ايالات متحده تن به شكست داد.
رقابتهاي كشتي قهرماني جوانان جهان- ليتواني
سه پيروزي و يك شكست حاصل كار آزادكاران كشورمان درچهار وزن دوم
رقابتهاي چهاروزن دوم كشتي آزاد قهرماني جوانان جهان ازصبح امروزدرسالن ليتووس ريتو شهر ويلنيوس ليتواني آغازشد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دررقابتهاي دورنخست چهاروزن دوم رشته آزاد نتايج زيربدست آمد:
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