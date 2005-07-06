سه پيروزي و يك شكست حاصل كار آزادكاران كشورمان درچهار وزن دوم

به گزارش خبرنگار" مهر" دررقابتهاي دورنخست چهاروزن دوم رشته آزاد نتايج زيربدست آمد:

دروزن 55 كيلوگرم مصطفي آقاجاني با اقتداربا نتايج 6 برصفر و7 بر2 مقابل يوگسل دينساي ازآلمان به برتري رسيد وراهي دوربعد شد.

نصراله فدائي دروزن 66 كيلوگرم موفق شد حريف لهستاني خود آدام سوبيراج را دردوتايم پياپي با نتايج 2 برصفرو 6 برصفر شكست دهد. نكته جالب توجه دراين ديداراين بود كه نصراله فدائي با اجراي فن سالتودرتايم دوم وكسب 5 امتياز اولين وتنها فن 5 امتيازي اين رقابتها را اجرا كرد كه تحسين تماشاگران وحاضرين درسالن را برانگيخت.

دروزن 84 كيلوگرم رسول توكلي دردورنخست درمصاف با حريف قزاق خود درتايم نخست 5 برصفر ودرتايم دوم يك برصفر توانست اورا ازپيش روبردارد.

دروزن 120 كيلوگرم عسگري حاجي نيا دردوتايم پي درپي با حساب 2 برصفرويك برصفرمقابل بوده اوگانوول از ايالات متحده تن به شكست داد.