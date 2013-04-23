استخدام 14 هزار نفر در خوزستان/ ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی دوشنبه شب در نشست خبری برای تشریح مصوبات هیئت دولت به استان خوزستان عنوان کرد: قرار نبود در دور چهارم سفرهای استانی مصوبه ای داشته باشیم ولی وضع استان خوزستان خاص بود و ما مجبور شدیم مصوبات جدیدی را تعریف کنیم.



وی در خصوص مصوبات هیئت دولت در سفر چهارم به استان خوزستان عنوان کرد: تبدیل دو دانشکده علوم پزشکی در شهرستانهای بهبهان و دزفول به دانشگاه در این سفر مصوب شد و به زودی روند این کار در این شهرها آغاز می شود.



رحیمی به تسریع در مین زدایی آلوده به مین در استان اشاره کرد و گفت: برای این کار، مصوب شد که 100 میلیارد تومان در اختیار استان قرار بگیرد.



معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: همچنین در این سفر استخدام دو هزار نفر از نیروهای بومی برای اشتغال در دستگاه های اداری استان از سوی هیئت دولت تصویب شد که برای این کار معاونت منابع انسانی رئیس جمهور مجوز لازم را استخدام این تعداد نیرو با تفویض اختیار کامل به استاندار خوزستان صادر می کند.



وی ادامه داد: با توجه به استخدام 12 هزار و 400 نفر در بخش ملی برای استان خوزستان، این اختیار نیز از وزارتخانه ها گرفته و به استانداری داده می شود که با این کار در مجموع 14 هزار و 400 در استان استخدام می شوند.



رحیمی ادامه داد: طرحی آماده شد که کلیه دو درصد خالص درآمدهای نفتی کشور به استان خوزستان برای ایجاد اشتغال و عمران اختصاص یابد که لایحه این طرح با قید دو فوریت به مجلس داده می شود تا در اسرع وقت تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. همچنین شرکتهای نفتی و شرکت های بزرگ استان موظف شدند از محل بودجه و اعتبارات خود، مبلغی را برای عمرانی و آبادی منطقه محل فعالیت خود اختصاص دهند تا به زودی شاهد توسعه و عمران استان باشد.



معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: ایجاد سه تا چهار منطقه ویژه اقتصادی در استان نیز به تصویب هیئت دولت رسید.



رحیمی عنوان کرد: اختصاص مبلغ 100 ميليارد تومان از محل خسارات غيرمترقبه براي جبران خسارت كشاورزان، به ويژه در شهرهای هفتكل و هويزه و غرب كارون از دیگر مصوبات هیئت دولت بود.



وی به طرح انتقال فرودگاه اهواز به علت وجود سفره های زیرزمینی نفتی در محل آن اشاره کرد و گفت: وزارت نفت مکلف شد یک فرودگاه جدید و پیشرفته بین المللی برای اهواز احداث کند تا منابع زیر زمینی فرودگاه فعلی استخراج شود.



رحیمی با اشاره به اینکه در کلانشهر ساخت مسکن مهر امکانپذیر نیست، عنوان کرد: با وجود این کلانشهر اهواز از این قاعده مستثنی شد و از این پس امکان ساخت طرح های مسکن مهر در آن امکانپذیر شد.



وی احداث بيمارستان 32 تختخوابي در شهرهاي انديكا و هفتكل، يك مرکز درمان بستر در هويزه و تعيين بودجه‌ براي توسعه بيمارستان آغاجاري، اختصاص مبلغ 50 ميليارد تومان از رديف پيش بيني شده عمراني براي كمك به عمران شهرهاي حميديه، كارون، لالي، انديكا، بستان و هويزه، اختصاص مبلغ پنج ميليارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت براي بافت شهري فرسوده شهر شوشتر، كمك به احداث يك اردوگاه ويژه جوانان خوزستاني در مشهد مقدس با اعتبار هشت ميليارد تومان را از دیگر مصوبات این سفر عنوان کرد.



معاون اول رئیس جمهور به لزوم تسریع در راه اندازی قطار شهری اهواز اشاره کرد و گفت: برای این کار 480 میلیون دلار ارز از طریق بانک تجارت به صورت فاینانس در اختیار این پروژه قرار می گیرد. همچنین احداث پنج شهرك صنعتي و معدني در استان نیز در این جسه به تصویب رسید.