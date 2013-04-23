كمبودهاي درماني گريبانگير نوزادان يزدي/ بيمارستان افشار بخش مراقبت‌ ویژه نوزادان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود تخت بستری NICU بخش مراقبت ویژه نوزادان در استان به معضلی برای خانواده ها تبدیل شده است که این مسئله در برخی نقاط پرنگتر دیده می شود.

محدوده بلوار جمهوری که بیمارستان دولتی افشار در آن واقع شده، مناطقی چون آزادشهر، امامشهر، امیرآباد، ابرندآباد، مردآباد، رضوانشهر، زارچ و اشکذر، نصرآباد، شیخداد و بسیاری مناطق دیگر را زير پوشش خود دارد اما این بیمارستان با داشتن بخش زنان و زایمان، از داشتن بخش مراقبت ویژه کودکان (NICU) محروم است و همواره مشکلاتی را برای ماردان و نوزادان در این منطقه به وجود آورده است.

این در حالی است که هر بیمارستانی که بخش زنان و زایمان داشته باشد، باید از بخش نوزادان و نیز بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) برخوردار باشد.

بنا به گفته یکی از پرسنل بخش زنان و زایمان بیمارستان افشار یزد، دلیل نبود این بخش در بیمارستان افشار یزد ایراداتی است که دانشگاه علوم پزشکی از فضای درمانی و تخت های بستری و امکانات مربوط به این بخش گرفته‌اند و این بخش را استاندارد ندانسته‌اند.

این بیمارستان حتی از داشتن بخش نوزادان نیز محروم است و ویزیت و معاینه نوزادان بر عهده ماماهای این بیمارستان است.

فاطمه رفیق زاده در این باره اظهار داشت: ماما باید به مشکلی که نوزادان دارند رسیدگی کند این در حالی است که انجام این کار و تشخيص مشكل بر عهده ماما نیست و وظیفه ماما تنها رسیدگی به بخش زایمان و بیماران این بخش است.

بخش هاي حياتي بيمارستان افشار يزد تعطيل شدند

وی ادامه داد: این بیمارستان تا پیش از اینکه توسط دکتر فروزان نیا به بیمارستان قلب تبدیل شود، دارای بخشهای داخلی، جراحی، ارتوپدی و ... بوده است که همه این بخش ها تعطیل شدند.

رفیق زاده بیان داشت: بیمارستان افشار حتی مجهز به بخش مراقب ویژه نوزادان (NICU) بود و این بخش نیز به بیمارستان شهید صدوقی منتقل شد و تمامی امکانات این بخش هم به بیمارستان شهید صدوقی رفت.

مامای بیمارستان افشار یزد عنوان کرد: اعتراضات مردمی که باید مسافت زیادی را به سمت دیگر شهر برای بهره مندی از امکانات بهداشتی درمانی طی می کردند باعث شد تا بخش زایمان به صورت موقتی راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: متوسط زایمان در ماه در بیمارستان افشار 130 مورد است که با وجود اين آمار بالا، تنها پزشک زنان اضافه شد و بخش نوزادان در این مرکز تغییری نکرد.

توپ را به زمین دیگری می اندازند

فاطمه رفیق زاده اضافه کرد: براي اين اقدام بهانه های متفاوتی آورده اند از جمله اینکه فضای مناسبی وجود ندارد و یا پرسنل کافی برای تجهیز و راه اندازی بخش (NICU) نداریم و ... در عمل، کاستی ها دائم گردن ديگري مي افتد.

وی با تاکید بر اینکه بخش (NICU) برای این قسمت از شهر ضروری و لازم است، ادامه داد: در هفته سه تا پنج اعزام بیمار داریم که باید چند ساعت را با بیمارستان های مختلف درگیر باشیم تا تخت خالی بگیریم و در نهایت هم موفق نمی شویم و باید بیمار را به بیمارستان خصوصی منتقل کنیم.

همه مشکلات نبود بخش ویژه مراقبت از نوزادان (NICU) به نبود تخت و نداشتن امکانات ختم نمی شود.

استرس هایی که به همراهان بیمار و از همه مهمتر کادر درمانی وارد می شود از یک سو، تامین آمبولانس از مراکز خصوصی و پرداخت هزینه های سرسام آور، مشکلات پذیرش در بیمارستان های خصوصی و دشواری تامین هزینه ها از سوی دیگر رنج بیماری نوزاد تازه متولد شده را دوچندان می کند.

فاطمه رفیق زاده با اشاره به این مشکلات گفت: آمبولانس های خصوصی هم یا نیروی کافی ندارند یا اینکه از داشتن تجهیزات سالم و مناسب برای اعزام بیمار محروم هستند.

وی با بیان اینکه برای هر اعزام تا 50 هزار تومان از همراه بیمار اخذ می کنند، گفت: در بسیاری از موارد علاوه بر این مشکلات، نیرویی که در آمبولانس حضور دارد هیچ اطلاعاتی در زمینه انتقال بیمار و مراقبت های ویژه ندارد و باید خودمان همراه آمبولانس اعزام شویم.

بیمارستان شهیدصدوقی و بخش (NICU) همکاری ندارند

بیمارستان شهید صدوقی و شهدای کارگر یزد هم که بخش ویژه مراقبت نوزادان (NICU) دارند، برای پذیرش بیمار از بیمارستان افشار همکاری نمی کنند.

رفیق زاده با تایید این موضوع افزود: پذیرش و ظرفیت بالای این دو مرکز درمانی تنها جوابگوی نیازهای خودشان است و به دلیل کمبود تخت و تجهیزات مربوط به NICU از پذیرش بیماران افشار خودداری می کنند.

وی از دیگر مشکلات این حوزه را نبود پزشک متخصص در بخش زایمان برشمرد و عنوان کرد: با توجه به حیاتی بودن سه دقیقه نخست تولد هیچ پزشکی بالای سر نوزاد حاضر نیست.

وی اضافه کرد: پزشک اورژانس که نمی تواند اورژانس را ترک کند و به اتاق زایمان بیاید، رزیدنت قلب هم که به اندازه کافی در این بیمارستان است و کاری به بخش زایمان ندارد اما پزشک فوق تخصص نوزادان هم تنها برای معاینه نوزادان در بیمارستان حضور دارد و در اتاق زایمان نیست.

مامای بیمارستان افشار افزود: مشکلات بسیاری به این دلیل برای نوزادان و خانواده ها پیش آمده و بارها بوده است که نوزادانی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات در بیمارستان افشار دچار اختلال مغزی و معلولیت شده اند و تمام عمر خود را باید اینگونه سر کنند.

كاركنان بيمارستان افشار بارها از سوي والدين نوزادان به دادگاه احضار شده‌اند

وی تصریح کرد: حتی به این دلیل بارها به دادگاه کشیده شدیم و گرچه مقصر نشدیم اما اگر امکانات و تجهیزات را به این بیمارستان اختصاص دهیم یا به صورت عادلانه در سطح شهر توزیع کنیم، از بروز معلولیت ها جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: حتی با تربيت نيروي انساني متخصص مي ‌توانيم مرگ و مير نوزادان مبتلا به ناهنجاري‌ هاي قابل پيشگيري را نیز كاهش دهيم.

به گزارش مهر، در حالي كه استان يزد يكي از قطب هاي درماني در منطقه جنوب شرق به شمار مي رود و مسئولان دائم از انجام فعاليت هاي مختلف آمار مي دهند، شايسته نيست در يك بيمارستان، كودكاني كه تازه به عرصه هستي پا مي گذارند، از ابتدا خود و خانواده هايشان را با مشكلات درماني مواجه ببينند.