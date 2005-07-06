لاريجاني؛ معاون اول، وزير علوم يا دبير شوراي عالي امنيت ملي

اين نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش شود به خبرنگارپارلماني"مهر" گفت : در بين نمايندگان مجلس رايزني ها صورت گرفته است كه علي لاريجاني به عنوان معاون اول، وزير علوم يا دبيرشوراي عالي امنيت ملي در دولت آينده حضور داشته باشد ولي تمايل بيشتر نمايندگان آن است كه ازلاريجاني در سمت معاون اولي استفاده شود.

اين نماينده مجلس اظهارداشت: رييس جمهور منتخب با تشكيل سه كميته فرهنگي، اقتصادي و سياسي سعي بر آن دارد تا بتواند از بهترين ها در دولت آينده استفاده نمايد.