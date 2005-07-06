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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۱

يك نماينده مجلس خبر داد : در دولت احمدي نژاد

لاريجاني؛ معاون اول، وزير علوم يا دبير شوراي عالي امنيت ملي

لاريجاني؛ معاون اول، وزير علوم يا دبير شوراي عالي امنيت ملي

يك نماينده مجلس با تاكيد براينكه لاريجاني در دولت آينده حضور دارد ، گفت: در حال حاضر رايزني ها در خصوص حضور لاريجاني به عنوان معاون اولي دولت آينده مطرح شده است ولي به نتيجه قطعي نرسيده است.

اين نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش شود به خبرنگارپارلماني"مهر" گفت : در بين نمايندگان مجلس رايزني ها صورت گرفته است كه علي لاريجاني  به عنوان معاون اول، وزير علوم  يا دبيرشوراي عالي امنيت ملي در دولت آينده حضور داشته باشد ولي تمايل بيشتر نمايندگان آن است كه ازلاريجاني در سمت معاون اولي استفاده شود.

اين نماينده مجلس اظهارداشت: رييس جمهور منتخب با تشكيل سه كميته فرهنگي، اقتصادي و سياسي سعي بر آن دارد تا بتواند از بهترين ها در دولت آينده استفاده نمايد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا با آغاز بكار دولت احمدي نژاد تغييري در سياست خارجه كشور به ويژه انرژي هسته اي صورت خواهد گرفت يا خير، گفت: تغييرات خاصي رخ نخواهد داشت ولي هر رييس جمهور معيارهاي خاص خودش را دارد.

کد مطلب 203863

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