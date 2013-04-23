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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۵۶

طی 24 ساعت گذشته/

تصادفات در محورهای مواصلاتی البرز 12 مصدوم بر جای گذاشت

تصادفات در محورهای مواصلاتی البرز 12 مصدوم بر جای گذاشت

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از 12 مصدوم در تصادفات محورهای مواصلاتی استان البرز طی24ساعت گذشته خبر داد.

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصادف پژو با کامیون در ساعت 22:25 رخ داد که 5 مصدوم بر جای گذاشت و خوشبختانه هیچ فوتی در این تصادف گزارش نشد.

وی ادامه داد: سه نفر از مصدومین این حادثه به صورت سرپایی درمان و 2 نفر دیگر نیز بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز در خصوص دیگر حادثه رانندگی، اضافه کرد: تصادف پیکان با سمند و پراید نیز 7 مصدوم بر جای گذاشت که زمان دقیق این حادثه نیز 21:37 بود.

سلیمی تصریح کرد: 6 نفر از مصدومین این حادثه بعد از انجام  اقدامات اولیه توسط 2 دستگاه آمبولانس به بیمارستان مدنی و یک مصدوم نیز به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد منتقل شد.

کد مطلب 2038630

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