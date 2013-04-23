ارتقای اعتماد مردم به نظام ضروری است/اصولگرایان به نگاه مشترک می رسند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج اظهار داشت: در انتخابات سال 88 با حوادثی روبرو شدیم که بر سطح بصیرت سیاسی ملت ما افزود و با این تجربه گرانبها انتخابات 92 با عزت و اقتدار و حضور مردم به یک حماسه سیاسی بدل می شود.

وی بیان کرد: در راستای فراهم آوردن بستر وحدت و انسجام اصولگرایان، ائتلافهایی شکل گرفت که امید می رود با مدلی که دوستان در دو ائتلاف مطرح به آن رسیدند و با احترام و نگاه ویژه ای که اصولگرایان به جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز به عنوان دو نهاد کلیدی و دو مرجع علمی فقهی و سیاسی دارند، بتوانیم در انتخابات پیش رو با نگاه به چگونگی حضور نامزدها، به یک نقشه راه واحد و مطمئن دست یابیم.

ابوترابی در خصوص برنامه های اقتصادی خود اظهار داشت: در عرصه اقتصاد نگاه من معطوف به تولید است و براین باور هستم که عامل کلیدی برای رسیدن به یک اقتصاد بزرگ، به حرکت در آمدن چرخ تولید کالا و خدمات با بهترین کیفیت و کمترین قیمت تمام شده است.

وی نقش نیروی انسانی در توسعه اقتصادی را بی بدیل عنوان کرد و گفت: امروز دوران نقش مواهب در اقتصاد سپری شده و دوران اقتصاد مبتنی بر کارایی رسیده و ملت هایی که از کارایی بالاتری برخوردار هستند، توسعه اقتصادی بیشتری دارند.

ابوترابی تاکید کرد: امروز کشوری می تواند جایگاه خود در عرصه اقتصاد را تثبیت کند که که اقتصاد او نه تنها به دانش بلکه بر نوآوری تکیه کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تولید علم و تبدیل ان به فن آوری را ضروری عنوان کرد وافزود: ایران امروز حرکتش را در تجاری سازی علم آغاز کرده و باید این به یک سیاست جدی در نظام تبدیل شود.

وی با بیان اینکه آنچه از فروش نفت و گاز بدست می آوریم، درآمد نیست بلکه تبدیل سرمایه است، بر متوازن نمودن حجم دولت، عملکردی کردن بودجه، انضباط مالی و پرهیز از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد.

ابوترابی تصریح کرد: متاسفانه تراز هزینه های جاری کشور از 25 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 100هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده است.

وی رشد اشتغال و تولید ثروت و به حرکت در آمدن چرخ اقتصاد را از نتایج جهت دهی منابع به سمت تولید عنوان کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تقابل بین اصلاح طلبی و اصولگرایی نداریم و طبق نظر رهبر معظم انقلاب، کسانی که به اصول و مبانی انقلاب، رهبری و قانون اساسی اعتقاد دارند، در هر اردوگاهی اصولگرا هستند و معتقدم انقلاب به دست نیروهای کارآمد و صالح مدیریت خواهد شد.

وی تصریح کرد: کسانی که به این اصول معتقد نباشند، جایگاهی ندارند و مردم هم به آنها رای نمی دهند.

ابوترابی در خصوص تعدد نامزدهای جریان اصولگرایی نیز گفت: این مسئله تجربه ای است که در این دوره با آن روبرو هستیم و با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات، با مدلهای تعریف شده شاهد انسجام و رسیدن به یک نگاه مشترک خواهیم بود.

وی همچنین در ادامه طرح شعارهای انقلاب، عدالت محوری، استکبارستیزی، برجسته نمودن دیدگاههای امام و رهبری، ساده زیستی، پرکاری و دیدار چهره به چهره با مردم را از محاسن دولتهای نهم و دهم عنوان کرد و گفت: این محاسن باید به یک فرهنگ در دولت های آینده بدل شود.

ابوترابی، اتخاذ تصمیمات کارشناسی، خرد جمعی، ارتباط با نخبگان، اخلاق محوری، توجه به برنامه های توسعه و .. را هم در این دولتها ضعیف و کمرنگ دانست و گفت: این مسائل باید در دولتهای آینده بهبود یابند.

وی با بیان اینکه نباید چالشهایی در جامعه ایجاد کنیم که رهبری برای حل آن ورود پیدا کنند، گفت: در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، می توانم بالاترین وحدت و انسجام را بین سه قوه ایجاد کنم.

وی افزود: نزاع ها و درگیری های بین جریانات سیاسی باید حول رهبری به وحدت مبدل شود.

ابوترابی همچنین ایستادن در برابر نظام سلطه را افتخاری برای ایران دانست و گفت: امروز کشورما به یک قطب اصلی در معادلات سیاسی جهان بدل شده و انقلاب اسلامی باعث خروج آمریکایی ها از عراق، شکست امریکا و اسرائیل در لبنان و غزه و سرنگونی حسنی مبارک شد.

وی با بیان اینکه استقلال سیاسی در بالاترین حد در کشور وجود دارد، اظهار داشت: سطح محبوبیت نظام و اعتماد مردم خوب است اما باید ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه اعتماد مردم در این دوران آسیب دیده است، گفت: دستگاه اجرایی می توانست بهتر عمل کند تا سطح اعتماد مردم به نظام ارتقا یابد.

ابوترابی افزود: با آنکه از سطح اعتماد خوبی برخوردار هستیم اما این اعتماد در سطح مطلوب نیست و باید ارتقا یابد و سلامت انتخابات را باید پاس داریم.

وی گفت: در بررسی قانون انتخابات درمجلس مدلی را پیش بینی کردیم که سطح سلامت انتخابات را بیش از گذشته ارتقا می دهد.