مجلس با عضویت ایران در مجمع بین المللی انرژی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی را به تصویب رساندند.

مخالفان این لایحه معتقد بودند تشکیل این مجمع در عربستان صعودی و عدم برگزاری دوره ای این مجمع در کشورهای عضو از نواقص مهم این طرح است زیرا تشکیل این مجمع به نفع کشور عربستان سعودی است اما مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی در دفاع از این طرح تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید خود را از مجامع بین المللی انرژی به عنوان یکی از تولید کنندگان مهم نفت و گاز حذف کند.

در پایان این طرح با 185 رای موافق، 3 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 222 نمایند حاضر در مجلس به تصویب رسید.