آمار معاملات در بورس كالا واقعي نيست

محمد آزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرافزود: در حال حاضربازارآهن كاملا آرام است و هيچ گونه نوساني نسبت به قبل از انتخابات رياست جمهوري نداشته است.

وي تصريح كرد: بازار آهن منتظرتغيير مديريتها در ساختار دولت مي باشد و با اين تغييربازار عرضه و تقاضاي آهن نيزاز ركود حاكم خارج خواهد شد.

وي با اشاره به آمار معاملات بورس فلزات خاطر نشان كرد: عمده مشتريان آهن در بورس كالا از بازار آهن فروشان نيستند و خريد و فروش بصورت داخلي انجام مي شود.

رييس اتحاديه آهن فروشان گفت: در بورس اوراق بهادارروزانه ميلياردها تومان سهام جابجا مي شود اما در بورس كالا تنها كالا جابجا شده و آماري كه از سوي آنها ارايه مي شود واقعي نيست.

آزاد تصريح كرد: اميد است با تغييرمديرتهاي كنوني و اجراي سياستهاي جديد ساخت وساز بازار آهن از ركود حاكم خارج شود.