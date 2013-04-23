تشریح وضعیت کنترل ایدز در 7 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا در ارتباط با اعلام اسامی 7 استان کشور که آمار ایدز در این استانها بیشتر است، گفت: آنچه از سوی من اعلام شده در رابطه با تعداد موارد ابتلا به ایدز در استانهای کرمانشاه، تهران، فارس، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان و هرمزگان به نسبت کل جمعیت آنها بوده است.

وی افزود: البته استانهای یاد شده در طول این سالها بیشترین فعالیت را در رابطه با آموزش و اطلاع رسانی و همچنین دسترسی به گروههای پرخطر و مشاوره با آنها و انجام آزمایش برای بیماران داشته اند.

گویا ادامه داد: در این استانها برای کنترل بیماری ایدز برنامه های زیادی انجام شده است که در نوع خود بی نظیر است که از جمله این برنامه ها می توان به ایجاد مراکز مشاوره، کاهش آسیب و درمان اعتیاد اشاره کرد.

وی، همکاریهای بین بخشی در این 7 استان برای کنترل بیماری ایدز را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: خوشبختانه همکاریهای بین بخشی در این استانها به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.