سلسله نشست بررسي راهكاري تحقق حماسه سياسي و اقتصادي در همدان برگزار مي شود

حجت الاسلام علی اصغرگرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برگزاري جلسات مستمر و ماهانه معاونان حوزه هاي علميه استان همدان، رويكرد نشست هاي آتي بررسي راهكارهاي تحقق شعار سال مقام معظم رهبري است.

وي ابراز داشت: در راستاي بررسي كارشناسي و عميق اين امر، معاونان حوزه هاي علميه استان همدان با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداخته و پيشنهادات بررسي مي شود.

معاون تهذيب و تبلیغ مركز مديريت حوزه علميه استان همدان با اشاره به تشريح برنامه هاي معاونت تبليغ و تهذيب حوزه هاي علميه استان همدان، برگزاري همايش ها و جلسات تبييني در راستاي تحقق شعار رهبري را از جمله برنامه هاي هدف اين معاونت بيان داشت.

وي با اشاره به نقش بي بديل روحانيت در راستاي تبيين و تشريح ابعاد شعار رهبري و نحوه تحقق تبيين اين امر در جامعه نيز گفت: برگزاري جلسات و همايش هاي تبييني در اين زمينه با محوريت روحانيون گامي در راستاي نيل به اهداف ترسيم شده نظام جمهوري اسلامي ايران است.

گرجي همچنين با اشاره به برگزاري جلسات ماهيانه معاونان حوزه هاي علميه در شهرستان هاي مختلف استان همدان، ابراز داشت: برگزاري اين جلسات به ميزباني شهرستان هاي مختلف استان در راستاي آشنايي بيشتر و نظارت منسجم بر واحدهاي شهرستاني است.