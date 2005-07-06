آمار حريق و حوادث تهران دو برابر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، اين در حالي است كه در هر شبانه روز كمتر از 40 فقره آتش سوزي و حوادث گوناگون براي مردم شهر تهران بوقوع مي پيوندد. اما وقوع 88 مورد حريق و حادثه طي يك شب و روز حاكي از افزايش بيش از دو برابر است.

اين تعداد حريق و حادثه از ابتداي سال جاري تاكنون بي سابقه بوده و نشان از بي احتياطي ، سهل انگاري و عدم رعايت موازين ايمني از سوي برخي از شهروندان تهراني بويژه با توجه به گرماي زياد هوا و مستعد بودن مناطق سبز شهري بعلت خشك شدن علفهاي هرز بين درختان است.

بنابرهمين گزارش، طي شبانه روز گذشته بيشترين آتش سوزيها در فضاي سبز شهر و پوشش گياهي اين مناطق و همچنين منازل مسكوني روي داده است.

بر اساس آمار اعلام شده در طول 24 ساعت گذشته 19 منطقه از فضاي سبز ، 13 واحد مسكوني ، 12 وسيله نقليه، 9 نقطه از معابر و گذرگاه ها، سه واحد صنعتي و چندين ساختمان ديگر با كاربري هاي مختلف طعمه حريق شده اند.

در اين مدت 11 حادثه آسانسور ، 4 حادثه آبگرفتگي منازل بر اثر باز گذاشتن شيرهاي آب و ترك كردن محل سكونت خود، 4 حادثه محبوس شدن افراد در پشت درب هاي بناهاي گوناگون ، سه تصادف رانندگي و چند حادثه مختلف ديگر در گوشه وكنار شهر تهران اتفاق افتاد كه ماموران آتش نشاني تهران با حضور به موقع بسرعت به كمك حادثه ديدگان شتافته و آتش سوزي ها را خاموش كرده و از ادامه آن جلوگيري بعمل آوردند.

در طول شب و روز گذشته 567 آتش نشان با استفاده از 184 ماشين آتش نشاني به مدت 57 ساعت و 50 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام داده و موفق شدند 21 نفر از شهروندان تهراني را نجات دهند.

در جريان حريق و حوادث شبانه روز گذشته خوشبختانه به هيچ يك از شهروندان تهران تلفات جاني وارد نشد اما 8 تن از مردم تهران دچار مصدوميت و يا سوختگي شده و بالغ بر 300 ميليون ريال خسارت ببار آمد.