پزشك قلابي در کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي شفيعي با بیان این مطلب گفت: متهم دستگير شده آشنائي كمي با مسائل پزشكي داشته و با جعل مهر و اوراق پزشكي تحت عنوان پزشك متخصص، مردم را فريب مي داده است.

وي بيان داشت: متهم مذكور با ظاهري آراسته و فريبنده خود را به عنوان پزشك متخصص قلب وعروق معرفي كرده و با اين ترفند كه فردي با نفوذ در دستگاههاي دولتي است اطمينان قربانيان خود را جلب مي کرده است.

اين مسئول قضایی با اشاره به مراجعه اين متهم به چند مسئول و چند تن از قضات با همین عنوان اظهار داشت: اكثر قربانيان اين متهم خانم هستند كه درمواردي حتي براي آنها نسخه پزشکی نیز تجویز کرده و در پی ارتباط با آنها و وعده ازدواج از آنها سوءاستفاده و کلاهبرداری کرده است.

شفيعي تصريح كرد: اين متهم برای سير تشريفات قانوني تحويل مراجع قضائي استان کرمان شده است.

وي با تایکد بر لزوم هوشياري و دقت نظر مردم در مواجهه با اينگونه افراد تصریح کرد : مردم مي توانند هرگونه مواجهه با افراد مشكوك وهمچنين هرگونه تخلف و تخطي از قانون را از طريق تلفن گوياي حفاظت و اطلاعات دادگستري اطلاع داده تا در اسرع وقت پيگيري شود.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کرمان یادآور شد: این مجموعه ضمن رصد همه موارد ثبت شده در سامانه تلفن گویا رسیدگی به موارد ذکر شده از طریق این سامانه را در اولویت قرار داده و پیگیری آنها را مد نظر دارد.