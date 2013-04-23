گفتمان خدمت به مردم از اصلی ترین زوایای گفتمان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ودود حيدري معاون اجتماعی ستاد جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با اشاره به جايگاه شورا‌ها در مديريت شهري و سياستگذاري در حوزه فرهنگي و اجتماعي محلي گفت: شورا‌ها مي‌تواند با ارزيابي و بر‌نامه‌ريزي محلي براي كاهش مشكلات اجتماعي و ارتقاي سطح مشاركت محلي اقدامات راهبردي و اجرايي را به مرحله اجرا در‌آورند.

معاون اجتماعي ستاد خدمتگزاران همچنين تأكيد كرد: آسيب‌شناسي و بهبود كيفيت زندگي شهري بايد از محل زندگي افراد آغاز شود بنابر‌اين مي‌توان با توسعه محله‌اي و بهبود ساختار‌ها و كالبدي شهري به اين مهم دست يافت كه اين امر مي‌تواند بر شتاب توسعه شهري بيفزايد.

حيدري، توسعه عمراني و شهري را در سايه توجه به افزايش رفاه اجتماعي دانست و تصريح كرد: ايجاد تحول مثبت شهري از طريق مشاركت و توانمند‌سازي شهر‌وندان صورت خواهد پذيرفت. بر همين اساس لازم است ارتباط دو سويه ميان شهر‌وندان و اعضاي شورا‌ها باز تعريف و راهبرد‌ها به شكل عملي توسط دستگاه‌هاي شهري به اجرا در‌آيد.

وي نگاه تخصصي به مسائل فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري و محلي را گامي براي منزلت بخشي و حفظ سر‌مايه‌هاي اجتماعي عنوان كرد گفت: اين نگاه مي‌تواند با اصلاح فر‌ايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي باعث ارتقاي زندگي شهري و تأمين مطالبات شهر‌وندان شود.

وي تأكيد كرد در ساختار اداره شهر بايد همزمان به تمامي ساختار و ظرفيت حكومتي-دولتي، عمومي و خصوصي توجه كرد و از تمام ظرفيت‌ها به بهترين شكل ممكن استفاده كرد تا بتوان گام اساسي در تمر‌كز‌زدايي از سطح ملي به سطح شهري و محلي بر‌داشت و ساختار اداره امور شهر را مبتني بر اصل كارايي و مردم‌سالاري ديني سامان‌دهي كرد.

معاون اجتماعي ستاد خدمتگزاران با اشاره به مسئوليت نظارتي شورا‌ها در حوزه مديريت واحد شهري نيز گفت: توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي علاوه بر افزايش مسئوليت‌پذيري مديران شهري و دستگاه‌هاي شهري را نيز در زمينه‌ها پاسخگو خواهد ساخت.

وي تأكيد كرد: هر آنچه در حوزه زندگي شهري اتفاق مي‌افتد ناشي از بي‌توجهي و به حاشيه راندن مسائل اجتماعي و فرهنگي است كه اين امر مي‌تواند هزينه‌هاي بسياري بر شهر تحميل كند كه هزينه آن علاوه بر هزينه‌هاي ملي مي‌بايد از جيب شهروندان خارج شود.

حيدري اتخاذ استراتژي هماهنگ با نياز‌ها و تحولات فرهنگي و اجتماعي حوزه شهري را زمينه افزايش اعتماد‌سازي براي مشاركت شهر‌وندان در تمامي بخش‌هاي شهري عنوان كرد.