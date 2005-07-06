آتيلا پسياني با فيلم "مادر ... صدايم را مي شنوي؟!" در روز مادر

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، "كامبير كاشفي" فيلم تلويزيوني "مادر...صدايم را مي شنوي؟! "را بر اساس نوشته خود كارگرداني مي كند. داستان اين فيلم درباره زن ثروتمندي است كه با "زليخا" سرايدار منزل خود زندگي مي كند. روز مادر فرزندان اين زن تماس مي گيرند و اطلاع مي دهند كه براي گفتن تبريك روز مادر به ديدار او خواهند آمد. زن ضيافت شامي را تهيه مي كند و در انتظار آمدن فرزندانش مي ماند، اما ....

اين فيلم تلويزيوني هم اكنون مراحل تصويربرداري را به مديريت "مسعود سلامي" در تهران طي مي كند. اهواز، كيش و ... از ديگر لوكيشن هاي اين فيلم است.

در اين فيلم بازيگراني همچون "نيكو خردمند"، "آتيلا پسياني"، "آتنه فقيه نصيري"، "رضا سعيدي"، "صبا كمالي"، "فاطمه طاهري"، "زويا ابراهيمي"، "علي گلزار"، "اصغرنعيمي"، "مرتضي آقا حسيني"، "حامد اكبري"، "ترلان پروانه"، "اميرعباس و اميرحسين صباغي"، "نسيم مسعودي"، "پريسا پورمحمدي" و "كامبيز كاشفي" بازي مي كنند.

عوامل اين فيلم عبارتند از: "كامبيز كاشفي"، تهيه كننده، "محمدرضا فاضلي"، مجري طرح، "ابوالفضل نصير"، مدير توليد، "كامران كاشفي"، جانشين توليد، "حامد اكبري"، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز، "سياووش حسينيان"، دستيار كارگردان، "روح الله جعفر بيگ لو"، صدابردار، "پروين نويدي"، طراح گريم، "پريسا انتظام"، طراح صحنه، "كيان كاشفي"، ساخت و اجراي دكور، "محمد فرشته نژاد"، آهنگساز، "حسن غفاري"، عكاس، "مهدي مهديون"، فيلمبردار پشت صحنه، "امير شايان مهر"، مدير روابط عمومي، "مرتضي مفاخري و رسول خياباني"، گروه صحنه و لباس، "حسن اصلاني، مانلي شجاعي فرد، آيدين شيرين صفت، جعفر اصلاني، جمال دهقان"، گروه تصوير، "آرش قاسمي"، دستيار صدا، "رضا نسيمي و ليلا ايلان لو"، اجراي گريم، "حميد احمدي و حسن گلپايگاني"، مديران تداركات