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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

فتاحی انتقاد کرد:

مسئولان زیر بار خرید محصولات بی کیفیت حوزه سلامت نروند

مسئولان زیر بار خرید محصولات بی کیفیت حوزه سلامت نروند

ارومیه- خبرگزاری مهر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم های دشمنان علیه ایران برای رسیدن به اهداف شوم خود، گفت: مسئولان زیر بار خرید محصولات بی کیفیت حوزه سلامت نروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد فتاحی در واکنش به واردات خونهای غیراستاندارد از سنگاپور توسط سازمان انتقال خون، بابیان اینکه وقوع چنین اتفاقی مایه تاسف بوده و مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگوی عملکرد ضعیف‌شان باشند، گفت: اتفاقی مثل واردات خونهای بی کیفیت تاثیر بسیار نامطلوبی بر وضعیت روانی جامعه گذاشته و موجب نگرانی مردم می‌شود.

وی تزریق خون بی‌ کیفیت در رگهای بیماران را نتیجه فقر مالی سازمان انتقال خون دانست و اعلام کرد: کمبود بودجه موجب شده که سازمان انتقال خون اقدام به خرید محصولات بی‌کیفیت کند، که متاسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی نیز طی چند مدت اخیر ابزار نظارتی خود را به طور کامل رها کرده و از سوی دیگر کشورهای صادرکننده محصولات بهداشتی و درمانی از تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه ایران و سو مدیریت مسئولان استفاده و محصول بی‌کیفیت به کشور فروخته‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هیچ یک از مسئولان نباید زیر بار خرید محصولات بی‌کیفیت حوزه سلامت بروند و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی سازمان انتقال خون، ردیف اعتبار مجزایی در بودجه‌های سالیانه ایجاد کنند، با انتقاد از فعالیت دلالان در بازار خرید و فروش فرآورده‌های خونی، گفت: متاسفانه این دسته از افراد به هیچ وجه به کیفیت محصولات توجهی نکرده و تنها به‌ دنبال کسب سود بیشتر هستند.

کد مطلب 2038773

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