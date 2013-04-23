615 نفر در انتخابات شورای شهر و روستای ریگان نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اعتمادی صبح سه شنبه در جلسه هئیت اجرایی انتخابات شهرستان ریگان گفت: درانتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای ریگان بیش از 615 نفر داوطلب ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد دواطلب 332 نفر مربوط به بخش مرکزی و 236 نفر مربوط به بخش گنبکی هستند، افزود: در شورای اسلامی شهر گنبکی و شهر محمد آباد ریگان 47نفر داوطلب نیز ثبت نام کرده اند.

اعتمادی ادامه داد: برای اولین بار در شهر گنبکی انخابات شورای شهر برگزار می شود.

فرماندار ریگان در ادامه انتخابات را یک آزمون بزرگ برشمرد و افزود سرنوشت کشور بر عهده خود مردم است.

وی درخصوص نامگذاری سال 92 به نام سال" حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" تصریح کرد: تجلی حماسه سیاسی در انتخابات و تجلی حماسه اقتصادی نیز در برخورد مدبرانه مردم با تحریم‌های اقتصادی است.