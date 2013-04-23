هفته زمین پاک در ایران همزمان با دیگر کشورهای جهان از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا می‌شود.

كم توجهي هاي اهالي این کره خاکی باعث شده تا نفس های زمین به شماره بیافتد و توازن طبيعي خود را از دست بدهد، اين روزها همه بر ضرورت توجه به سلامت زمین تاکید می کنند ولی حرف تا عمل با هم فرسنگها فاصله دارد.

تاكید بر وجود احساس مسئولیت در افراد از دستاوردهای مهم طرح موضوع زندگی پاک است و حضور گسترده دانش‌آموزان از ویژگی‌های بارز اجرای این گونه طرح ها خواهد بود.

ضرورت برخورد با متخلفان زيست محيطي

نماينده ولي‌فقيه در استان سمنان بر ضرورت حفظ محيط زيست و برخورد با متخلفان زيست محيطي تاكيد کرد.

آیت الله سيدمحمد شاهچراغي رسالت و وظيفه اداره كل حفاظت محيط زيست را بسيار بزرگ دانست و خواستار همكاري مردم و مسئولان با حفاظت محيط زيست شد و گفت: مسئولان بايد با حمايت از محيط زيست، اين اداره كل را در انجام فعاليت ها و برخورد قاطعانه با تخلفات ياري دهند.

وي از مسئولان محيط زيست اين استان خواست بدون هيچ ملاحظه‌اي با صنايع آلاينده برخورد قاطعانه داشته باشند و اگر لازم ديدند صنايع آلاينده را تعطيل كنند.

خدمت در محيط زيست مايه افتخار است

نماينده ولي‌فقيه در استان سمنان خدمت در محيط زيست را مايه افتخار دانست و گفت: خدمت در جايي كه ارتباط مستقيم با سلامت جامعه دارد، خدمتي بزرگ و مهم است و اجری عظیم دارد.

آیت الله شاهچراغي ضمن تاکید بر اینکه حفاظت از محيط زيست به تنهايي از عهده يك دستگاه خاص خارج تصریح کرد: دستگاه هاي مختلف بايد در اين عرصه با محيط زيست مشاركت و همكاري داشته باشند و زمينه مشاركت عمومي در جامعه را فراهم کنند.

وی بر اهميت حفظ و حراست از محيط زيست و آلوده نكردن آن تاكيد کرد و اظهار داشت: زمين سالم و پاك و عاري از زباله براي زيستن و سلامتي انسان كاملا ضروري و لازم است.

امام جمعه سمنان از مسئولان محيط زيست خواست تا با فرهنگ سازي و آموزش مردم به ویژه دانش آموزان از آلودگي محيط زيست بوسيله انواع زباله و آشغال جلوگيري نموده تا شهر تميز و پاكيزه اي داشته باشيم.

روزجهانی زمین پاک بهانه ای برای نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست

شهردار سمنان گفت: روز جهانی زمین پاک، بهانه ای برای نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست و اهمیت دادن به زندگی سالم به ویژه در میان کودکان و نوجوانان است.

مهدی خراسانیان با بیان اینکه روز جهانی زمین پاک، بهانه ای برای نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست و اهمیت دادن به زندگی سالم به ویژه در میان کودکان و نوجوانان است، افزود: این روز با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است.

وی بیان داشت: این روز بهانه ای برای نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست و اهمیت دادن به زندگی سالم بویژه در میان کودکان و نوجوانان است.

هفته زمین پاک بهانه ای برای حفظ زمین

شهردار سمنان با بیان اینکه این ایام به همه مردم یادآوری می کند که نباید سیاره خود را فراموش کنند، تصریح کرد: در ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاک از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور بر پا می شود.

خراسانیان بيان داشت: افزايش جمعيت، توسعه بي رويه و غير اصولي شهرها در پي مهاجرت، تبليغات مختلف استفاده ازکالاها و محصولات، الگوي غلط و رايج مصرف کالاها تنوع روز افزون محصولات و به ويژه بسته بندي آنها و خلاصه ازدياد زباله ها يکي از اصلي ترين دلايل معضلات زيست محيطي است که اين روزها زمين و ساکنانش را تهديد مي کند.

وی با بیان اینکه بازيافت يعني بازگشتن مجدد بخش مهمي از ثروت‌هاي دور ريخته شده به چرخه توليد و مصرف افزود: زباله ها، تهديدهايي هستند که مي توانند با بازيافت به فرصت تبديل شوند به ‌طوري که نه‌ تنها از هدر رفتن منابع و ثروت‌هاي ملي جلوگيري شود بلکه از حجم زباله‌هاي شهري با جداسازي زباله‌هاي قابل بازيافت به مقدار قابل‌ ملاحظه‌اي کاسته شود.

هفته زمین پاک فرصتی برای بیان اهمیت محیطی سالم و پاک

مسئول نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هفته زمین پاک را فرصتی برای بیان اهمیت داشتن محیطی سالم و پاک و نقش آن در سلامت جامعه دانست و گفت: امیداوریم اجرای برنامه های مختلف در این هفته تلنگری برای شهروندان باشد تا قدردان این موهبت الهی بوده و به حفاظت از محیط زیست برای استفاده نسلهای آینده نیز اهمیت بدهند.

حجت‏ الاسلام مصطفی مرادی افزود: حدیثی قدسی می فرماید "خَلَقتُ الأَشیاءَ لِأَجلِک وخَلَقتُکَ لِأَجلی" یعنی ای انسان من همه اشیا را براى تو آفریدم و تحت سیطره و تسلط تو قرار دادم؛ پس ای انسان‏ها زمین را آباد کنید و آبادانی زمین در تسلط انسان‏هاست.

وی تصریح کرد: آبادانی به حفظ طبیعت الهی و خدادادی است و در زمان حاضر نیز با توجه به گسترش شهرها، کارخانجات و صنایع و افزایش بی ‏رویه آلودگی، حفظ طبیعت و درختان و کاشت درختانی که باعث کاهش آلودگی هوا در مناطق صنعتی می ‏شوند، از اوجب واجبات است.

اسلام همواره بر اهمیت سلامت انسان و موجودات تاکید دارد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه در زمینه محیط زیست و حفاظت از جنگل‌ها و دریا‌ها در اسلام احکام بسیاری ذکر شده است افزود: در اسلام همواره سلامت انسان و موجودات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مرادی با اشاره به اینکه کشورهای خارجی از خیلی از مسائل استفاده ابزاری می‌کنند تصریح کرد: در کشورها‌ی خارجی بحث حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک بحث سیاسی عنوان می‌کنند و این همان استفاده ابزاری آنها از این مسئله است.

وی بابیان اینکه آموزش و یادآوری از محیط زیست نباید مختص هفته محیط زیست باشد افزود: اهمیت محیط زیست به صورت مداوم در تمام سال یادآوری شده است و در این زمینه فرهنگ‌سازی‌های لازم شده است.

مرادی آثار و ارزش محیط زیست را برای سلامت مردم لازم دانست و گفت: مردم باید خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست را به خوبی درک کنند.

رونمایی از طرح مديريت جامع پسماند در استان سمنان

مدير كل محيط زيست استان سمنان نیز با بیان اینکه این استان در ردیف استان های متوسط کشور از نظر تولید زباله قرار دارد، گفت: سالانه 247 هزار تن زباله در استان سمنان تولید می شود.

حمید ظهرابی با اشاره به رونمايي از طرح مديريت جامع پسماند در هفته زمين پاك در این استان افزود: كارگاه مديريت پسماند فعال شده و در اين طرح برنامه ريزي ها و برآورد هزينه توسط مشاوران تعيين شده و در كارگروه‌ها كليات به تصويب رسيده و این طرح با تأكيد بر بازيافت زباله برنامه ريزهاي لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، افزود: طرح مديريت پسماند در سطح شهرستان های سمنان و سرخه آغاز و اجرايي خواهد شد.

سمنان در بخش مديريت پسماند شهري و عفوني جزو شهرهاي پيشرو است

مدير كل محيط زيست استان سمنان با بيان اينكه این سمنان در بخش مديريت پسماند شهري و عفوني جزو شهرهاي پيشرو است، تصريح كرد: در برنامه‌ريزي ها پيش بيني شده بازيافت زباله هم در مبدأ و هم در مرحله تفكيك زباله با جديت پيگيري شده و از مدیریت شهری در شاهرود نیز انتظار مي‌رود در مرحله بازيافت و تفكيك زباله به طور جدي وارد شود.

وی تدوین ضابطه اجرایی کاهش پسماند در دستگاه های دولتی استان سمنان و تدوین ضابطه اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در استان را از جمله برنامه های ملی اجرا شده برشمرد.

ظهرابی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان سال گذشته در اجرای طرح محیط یار و جذب محیط یاران جوان از استانهای برتر کشور شناخته شده است.

مدير كل محيط زيست استان سمنان در خاتمه، توسعه شتابنده استان سمنان، بویژه در حوزه توسعه صنعت و توسعه شهرها را از جمله دلایل افزایش حساسیت و اهمیت حفظ محیط زیست در این استان بیان کرد.

گزارش از عصمت سالار