افتتاح 2 طرح ورزشي مهر ماندگار همزمان با حضور رئيس جمهور در قم

عباس جهان‌بيني در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار استان قم با حضور رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اين دو پروژه بزرگ ورزشي همزمان با افتتاح سایر طرح های عمرانی مهر ماندگار توسط رياست جمهور، در بین طرح های مورد بهره ‌برداري قرار دارند.

وي در ادامه به جزئیان این دو طرح ورزشی اشاره کرد و بیان داشت: در سال های اخیر سرانه فضاهای ورزشی قم در هر دو بخش روباز و سرپوشیده به لطف حمایت های خوبی که دولت داشته، رشد چشمگیری داشته است و امیدواریم بتوانیم حتی بعد از افتتاح این طرح ها به زودی چند طرح ورزشی دیگر را نیز آماده بهره برداری و خدمات رسانی به شهروندان قمی کنیم.

جهان بینی در ادامه عنوان کرد: مجموعه ورزشي شهداي هفتم تير جنب عوارضي اتوبان قم- تهران و مجموعه ورزشي جواد الائمه در منطقه نيروگاه، پروژه‌هاي ورزشي مهر ماندگاري هستند که همزمان با ساير طرح‌هاي مهر ماندگار در قم دو طرح ورزشی در آنها به بهره‌برداري رسيد.

مدير کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: در استان قم پروژه‌هاي مختلف مهر ماندگار وجود دارد که بين دستگاه‌هاي مختلف توزيع شده است و دو پروژه از اين تعداد به اداره کل ورزش و جوانان استان قم تعلق دارد که با بهره‌برداري از آنها سرانه فضاهاي ورزشي قم رشد قابل توجهي خواهد داشت.

وي افزود: طرح‌هاي ورزشي مهر ماندگار همزمان با ساير پروژه‌هاي مهر ماندگار در حالی امروز سه شنبه سوم ارديبهشت ماه در قم مورد بهره‌برداري قرار گرفتند که دو طرح مورد نظر این اداره کل دو زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه های هفتم تیر و نیروگاه بود.

جهان بینی تصریح کرد: دو زمین چمن مصنوعی واقع در این دو مجموعه بزرگ ورزشی این امکان را برای بسیاری از رشته های ورزشی فراهم می کند که دیگر دغدغه زمین چمن نداشته باشند، ضمن اینکه در آینده ای نزدیک زمین چمن بزرگترین مجموعه ورزشی شهر قم نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم یاد آور شد: این زمین چمن مصنوعی با کیفیت بسیار مطلوب در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم واقع شده است و انشاءالله با آماده شدن پیست تارتان آن که دارای استاندارد بین المللی است کمتر از یک ماه دیگر آماده بهره برداری خواهد بود.

وی اظهار داشت: در پایان باید به این نکته اشاره کنم که بهره برداری از چند طرح ورزشی از جمله سالن ورزشی منطقه شهرقائم و زمین چمن مصنوعی مجموعه حیدریان در گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر جزو برنامه های مهم این اداره کل به شمار می روند.

