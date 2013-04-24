مدیرعامل انجمن سینمای جوان درباره حمایت این نهاد از فیلم‌های کوتاه داستانی به خبرنگار مهر گفت: تفسیر مفهوم جهاد و آنچه به حماسه سیاسی و اقتصادی به عنوان شعار سال مربوط می‌شود، در عرصه سینما تا اندازه‌ای پیچیده است اما تمام تلاش انجمن سینمای جوان این است که در راستای اهداف نظام هر قدم مثبتی که در توان دارد بردارد. از همین‌رو آمادگی حمایت از ساخت فیلم‌هایی با موضوع شعار سال به ویژه با موضوع انتخابات به عنوان حماسه دینی و ملی پیش‌رو را داریم.

هاشم میرزاخانی با اشاره به ایجاد بخشی با عنوان "پرتو ایمان" در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: ضمن اینکه بخشی با عنوان "پرتو ایمان" در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران لحاظ کرده‌ایم که در این بخش مجموع دستاوردهای علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و فن‌آوری‌های نوین کشور را در قالب فیلم‌های کوتاه لحاظ خواهیم کرد.

وی افزود: منظور از دستاوردهای کشوری مجموع فعالیت‌ها از جمله ایجاد مسکن مهر، مسایل هسته‌ای، پزشکی و دارویی، فضانوردی، ماهواره امید و ... است که در بخش تعیین‌شده نمایش خواهد داد شد.

میرزاخانی در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این که کلاس‌های آموزش انیمیشن از چه تاریخی برگزار می‌شود؟ گفت: یکی از وظایف ذاتی انجمن سینمای جوان آموزش نیروهای مستعد در حوزه‌های مختلف است و در این بین یکی از مهمترین مباحث جدی، آموزش فیلمسازی انیمیشن است چراکه در حال حاضر دنیا به سوی ساخت فیلم‌های انیمیشن‌های پیش می رود و باید از این ظرفیت استفاده درست کرد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوان با اشاره به طراحی 16 سرفصل برای تدریس این هنر گفت: 16 سرفصل برای تدریس انیمیشن طراحی شده که قرارست طی یک سال مجموع این سرفصل‌ها تدریس شود. برخی از این سرفصل‌ها مبانی هنرهای تجسمی، آشنایی با تولید انیمیشن، داستان‌نویسی برای انیمیشن و ... است و استادانی که قرارست این سرفصل‌ها را طی یک سال تدریس کنند نیز مشخص شده‌اند.

میرزاخانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شرایط هنرجویان متقاضی برای حضور در این کلاس‌ها گفت: علاقمندان به هنر انیمیشن که دوست دارند در این کلاس ها نیز حضور داشته باشند باید از حداقل آموزه‌های فیلمسازی برخوردار باشند در غیر این صورت این حضور منجر به مدرک‌گرایی می‌شود از همین رو توصیه من این است که جوانان 18 تا 35 سال با حداقل آموزه‌های فیلمسازی و تجسمی در دوره آموزشی هنر انیمیشن حضور به هم رسانند.

این مدیر سینمایی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی "تسنیم" در استان خراسان گفت: جشنواره فیلم قرآنی تسنیم هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و قرارست دومین تجربه خود پس از اصفهان را در استان خراسان برگزار کنیم. همچنین در فاصله این دو سال برگزاری جشنواره "نماز و نیایش" را در دستور کار داریم که نخستین تجربه برگزاری این جشنواره در استان قم انجام شد.

وی در پایان افزود: موضوعات جشنواره قرآنی تسنیم بر اساس ظرفیت‌های قرآن برای ساخت فیلم تعریف شده است. در واقع هدف از این جشنواره فراهم آوردن بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها در عرصه‌های دینی و قرآنی است.