خود پستچي گري ادارات در خراسان شمالي/ اتلاف وقت؛ اسراف سرمايه

به گزارش خبرنگار مهر، خودپستچي گري برخي ادارات و سازمان ها و نيز تعدادي از مردم در خراسان شمالي يكي از مشكلات اساسي و اصلي شبكه پست استان است؛ مسئله اي كه متاسفانه در جامعه رواج زيادي داشته و هزينه هاي گزافي را به اقتصاد نحيف خراسان شمالي تحميل مي كند.

در حالي كه حذف اين معضل در تقلیل هزینه های ارتباطی و در نتیجه افزایش بهره وری جامعه تاثير بسزايي دارد؛ بر اساس آمار موجود در اين استان تنها ادارات و سازمان هايي به تعداد انگشتان دو دست، از طريق انعقاد قرارداد با شبكه پستي همكاري مي كنند.

انجام امور پستي با استفاده از موزع شخصي رويه اي معمول است و متاسفانه اين مسئله ساليانه خسارات زيادي را به شركت پست خراسان شمالي وارد مي كند؛ خساراتي در حدود چندين ميليارد تومان، ارقامي كه شايد در نگاه اول بعيد به نظر برسد اما اظهارات كارشناسان پست آنها را اثبات مي كند.

مدیرعامل شركت پست خراسان شمالی خودپستچی گری دستگاه‌ها و سازمان هاي اين استان را مهم‌ترین دغدغه شركت پست خراسان شمالي ذكر مي كند.

محمدرضا کاملی در اين زمينه مي گويد: متاسفانه هم‌اکنون بخش قابل توجهی از فعالیت‌های دستگاه‌های استان و مردم از طریق خودپستچی‌گری انجام می‌شود كه اين مسئله علاوه بر اتلاف وقت و سرمايه مردم، خسارات زيادي را نيز به شبكه پستي استان وارد مي كند.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون مي بايست تمام خدمات پستی توسط این شرکت در استان انجام شود، مي افزايد: خوشبختانه تمامي زیر ساخت ها و تنوع در ارائه خدمات پستی در استان فراهم است و در زمينه ارائه اين خدمات هيچ گونه مشكلي وجود ندارد.

کاملی اضافه مي كند: بی تردید پست شبکه‌ای عمومی و گسترده است که با مناسب‌ترین قیمت انواع نامه‌ها و کالاها در اوزان و ابعاد مختلف را در سطوح ملی و بین‌المللی جابه جا کرده و از ضمانت اجرا نیز برخوردار است.

وی تسهیل و سرعت در جابه جایی مرسوله‌ها، تامین نیازهای مردم، افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست را از جمله مزایای بهره‌مندی از خدمات پستی عنوان مي كند.

مدیرعامل شركت پست خراسان شمالی همچنین نقش پست در کاهش آلودگی هوا، ترافیک و سوانح ناشی از رفت و آمد و حمل و نقل را نيز از ديگر محسنات استفاده بيشتر از خدمات پستي ذكر مي كند.

وی با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه پست به عنوان یک نهاد مهم ارتباطی باید به همه اقشار جامعه شناسانده شود، خواستار جلوگیری از خود پستچی گری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و واگذاری این وظایف به این اداره کل شد.

اين مسئول تصريح مي كند: اگر ادارات و دستگاه های استان نامه نگاریهای خود را به پست بسپارند علاوه بر اينكه سرعت کارها بیشتر می شود، ترافیک شهری نيز كاهش خواهد يافت.

كاملي با بيان اينكه براساس مصوبه هيئت وزيران همه ادارات مي بايست ضمن پرهيز از خودپستچي گري، امور پستي خود را بر عهده شبكه پستي استان بگذارند، مي گويد: شركت پست خراسان شمالي براي جلوگيري از موازي كاري و كاهش هزينه ها، امكان بستن قرارداد با تمامي دستگاههاي اجرايي استان براي ارايه خدمات و ارسال مرسولات پستي در كمترين زمان ممكن را دارد.

وي تصريح مي كند: وظيفه جمع آوري، ارسال و ارايه خدمات مرسولات پستي ادارات بر اساس تبصره 40 قانون توسط اين شركت انجام و در پايان هر ماه نيز هزينه آن دريافت مي شود.

لزوم فرهنگ سازي استفاده از خدمات پست

ترويج فرهنگ استفاده از پست مي‌تواند موجب صرفه‌جويي در وقت، صرفه جويي در سوخت و انرژي، افزايش بهره‌ وري ملي، جلوگيري از آلودگي هوا و همچنين برقراري عدالت اجتماعي شود.

واگذاري خدمات نيابتي دستگاه ها به واحدهاي پستي به عنوان پيشخوان خدمات دولت و حذف خود پستچي گري از جمله اقداماتي محسوب مي شود كه در ساليان اخير با جديت بيشتري در دست اقدام است.

اما از طرف ديگر خودپستچي گري مردم نيز يكي از مشكلاتي است كه مي بايست از طريق فرهنگ سازي، معرفي بيشتر خدمات پستي و بالا بردن سرعت و كيفيت خدمات شركت پست حذف شود.

متاسفانه در حال حاضر در خراسان شمالي بسياري از امور پستي مردم بوسيله موزع هاي شخصي و يا ارائه بسته هاي پستي به خودروهاي مسافربر بين شهري در فواصل دور و تاكسي تلفني ها در درون شهرها انجام مي شود؛ موضوعي كه علاوه مضرات فوق الذكر، از لحاظ امنيتي نيز داراي اشكالات فراواني است.

هرچه هست لزوم فرهنگ سازي و قانون مداري در زمينه واگذاري امور پستي مردم و ادارات به شركت پست به منظور صرفه جويي در وقت و جلوگيري از تحميل هزينه هاي مضاعف وهمچنين جلوگيري از آلودگي و ترافيک در خراسان شمالي به شدت احساس مي شود.