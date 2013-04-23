استفاده بهینه از منابع طبیعی برای انتقال به نسل آینده ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح سه شنبه در نشست با مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان، حفاظت وحراست از منابع طبیعی را به عنوان سرمایه ای عظیم و ارزشمند وظیفه شرعی، ملی و همگانی دانست و گفت: استفاده بهینه ازاین منابع برای انتقال به نسل آینده ضروری است.

وی با بیان اینکه معارف اسلام به حفاظت از این منابع خدادادی تاکید دارد، افزود: آموزش های دینی در قالب های مختلف هنری و جذاب برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی موثر است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: کاشتن نهال و صیانت از عرصه های طبیعی نه تنها وظیفه مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری بلکه وظیفه همه مردم است .

وی از فعالیت های مسئولان منابع طبیعی قدردانی کرد و بیان داشت: در سال گذشته مسئولان منابع طبیعی اقدامات خوبی در زمینه کاشت نهال و پاکسازی عرصه های منابع طبیعی انجام دادند.