درليتواني خبرنگاران ورزشي هيچ امكاناتي ندارند

به گزارش خبرنگار" مهر" درحدود 15خبرنگارخبره و بهترين كارشناسان ورزشي كشتي دنيا درليتواني ودرسالن مسابقات از كمترين امكانات در ارسال اخبارمحروم هستند و اين درحالي است كه رقابتهاي مهمي همچون قهرماني جهان درجريان است. هادي عامل مفسروكارشناس كشتي وخبرنگار اعزامي فدراسيون كشتي به رقابتهاي قهرماني جوانان جهان دراين رابطه طي گفتگويي با ابرازناخرسندي از وضعيت خبرنگاران دررقابتهاي ليتواني گفت: 15خبرنگار از كشورهايي همچون ايالات متحده آمريكا، ژاپن، روسيه، تركيه وجمهوري اسلامي ايران و... دراين رقابتها حضوردارند كه هركدام ازآنها دربالاترين سطح خبرنگاري دنيا فعاليت مي كنند، اما متاسفانه ستاد برگزاري مسابقات ازكوچكترين امكانات براي اطلاع رساني وپوشش خبري مهمترين مسابقات حال حاضردنيا دريغ كرده است.

اينجا اروپاست، نه فقرآفريقا حاكم است ونه دورافتادگي شرق آسيا ولي درقلب اروپا هم نه نمابر، اينترنت وحتي يك خط تلفن در اختيارخبرنگاران نيست. فراموش نكنيد همه خبرنگاران، خبرگان اطلاع رساني كشورمتبوع خود هستند كه قدم به عرصه رقابتهاي جهاني گذارده اند وهمه فقط وفقط قصد خدمت به كشتي دارند.

هادي عامل افزود: درسالن مسابقات جايگاهي بنام خبرنگاران وجود ندارد اتاق pressroom و presscenter اصلا معنايي ندارد وتك تك خبرنگاران درمحل برگزاري مسابقات يا درجايگاه تماشاگران ودركنارسايرمردم عادي نشسته اند.

كارشناس كشتي كشورمان گفت: وضعيت به گونه اي است كه به تشكها تسلط ندارم وحتي براي گزارش هاي راديويي و تلويزيوني چون هيچ ميز وصندلي در اختيارما نيست، مجبورم درگوشه اي ازسالن ايستاده رقابتها را دنبال كنم.

عامل گفت: جدا ازمقوله فاكس، تلفن و اينترنت هيچ پذيرايي از خبرنگاران صورت نمي گيرد و حتي يك بطري آب آشاميدني نيزدر اختيار ما نيست ومجبوريم براي رفع تشنگي از بوفه سالن آب و ساير مايحتاج خود را خريداري كنيم .

وي خاطرنشان ساخت: به هر خبرنگار ازهركشورفقط يك برگ برنامه مسابقات (program) تعلق مي گيرد كه براي دريافت آن بايد مسافت زيادي را تا دبيرخانه مسابقات و البته درحين برگزاري كشتي ها طي كنيم وازاين برگه بطورمشترك بنده و سرپرست ومربيان وكشتي گيران استفاده مي كنيم.