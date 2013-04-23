به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه کوتاه ژاپن در بخش‌های مختلفی چون بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل، بهترین فیلم کوتاه آسیایی و بهترین فیلم کوتاه ژاپنی به برگزیدگان خود جایزه می‌دهد. برگزیده جایزه بزرگ جشنواره "کوتاه کوتاه" به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.

تینا پاکروان با فیلم "اینجا شهر من بود" به نمایندگی از ایران در بخش فیلم‌های کوتاه آسیایی جشنواره حضور خواهد داشت. وی با این فیلم پیش از این در 13 جشنواره مختلف بین المللی در کشورهایی چون ایتالیا، سوئیس، امریکا، کانادا، هند و ٱمریکا حضور پیدا کرده و موفق به کسب جوایزی شده است.

پاکروان درباره این فیلم کوتاه به مهر گفت: "اینجا شهر من بود" در سال 91 ساخته شده و توانسته موفقیت‌هایی را در سطح بین‌المللی کسب کند. این فیلم کوتاه در یک تک پلان 8 دقیقه‌ای با موضوع جنگ در خوزستان ساخته شده است. هرچند رشته تحصیلی من کارگردانی است اما فعالیت در رشته‌های مختلف سینمایی سبب شده تا کمتر به حوزه کارگردانی بپردازم.

وی دیگر فعالیت‌هایش در سینما را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه‌ای اجتماعی هستم که بعد از پایان آن، درخواست دریافت پروانه ساخت فیلم را به سازمان سینمایی ارائه خواهم داد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های "کوتاه کوتاه" ماه ژوئن در توکیو برگزار می‌شود.