اتاق قرآن و عترت در مجتمع شبانه روزی دستجردی مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، قربانعلي حاجي زاده، به نامگذاری امسال با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط مقام معظم رهبری اشاره و اهتمام در مسیر شعار امسال را وظیفه همگاني برشمرد و اظهار كرد: كميته امداد در تبیين فرمایشات مقام معظم رهبري پیرامون فعالیتهای قرآنی اقدامات قرآنی خوبی در سطح مجتمع های شبانه روزی و کانونهای فرهنگی تربیتی انجام داده است.

رئيس كميته امداد امام خميني (ره) مشهد تصريح كرد: افتتاح اتاق قرآن وعترت در مجتمع شبانه روزی دکتر وحید دستجردی مشهد در راستاي تحقق فرمايش رهبري است كه با توجه به شرایط حضور دانش آموزان در این مجتمع تصمیم به ایجاد یک فضای قرآنی گرفته شد تا فرصت بهره مندی دانش آموزان اين مجتمع ها از قرآن و مفاهیم آن بيش از گذشته فراهم شود.

حاجي زاده به تشريح برنامه هاي اين اتاق پرداخت و بيان كرد: در این اتاق که با عنوان قرآن و عترت نامگذاري شده است، مبناي كار و فعاليت ها با بهره گيري از بهترین برنامه های قرآنی و معارف اهل بیت (ع) تهيه و در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

وي افزود: از برنامه هاي فعال در اين اتاق مي توان دسترسی به نرم افزارهای قرآنی، انواع قرائت ها، استفاده از رایانه، بهره مندی از سی دی های آموزشی قرآن در تمام گروهها و سطوح آموزشی، نمایشگاه قرآن و حدیث، کرسی تلاوت و تفسیر قرآن را برشمرد.

رئيس كميته امداد امام خميني (ره) مشهد به ویژگی نمایشگاه قرآن و حدیث این اتاق اشاره داشت و اظهار كرد: سازه نمایشگاهي در اين اتاق بصورتی ایجاد شده که در طول سال متناسب با برنامه های قرآنی قابل تغییر بوده و موضوع در حال حاضر آن پیرامون معجزات قرآن کریم است که در اين خصوص با اسقبال خوبی از طرف دانش آموزان مواجه شده است.

حاجي زاده تبلیغات محیطی این فضا را بسیار مناسب دانست و افزود:سعي و تلاش در خصوص اين اتاق، استفاده از رنگهای کارشناسی شده و تصاویر معنوی با مضامین قرآنی بوده است تا محیطی آرام و دلچسب را برای انس با قرآن فراهم شود.