حجت الاسلام تائبی در ترویج دین مبین اسلام اثرگذار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله نورالله طبرسی به مناسبت رحلت حجت الاسلام تائبی آمده است: خبر درگذشت ناگهانی عالم جلیل القدر تائبی موجب تاسف و تاثر خاطر شد. عالم بزرگواری که سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در تنویر افکار عمومی و ترویج دین مبین اسلام و تربیت شاگردان در حوزه های علمیه و امام جماعت و سنگر امام جمعه موقت خدمات شایسته ای را انجام داده است.

در این پیام تصریح شد: حجت الاسلام تائبی مورد وثوق و مشی او همراه با منویات امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است.

آیت الله طبرسی افزود: فقدان این عالم ربانی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و علما اعلام و جامعه روحانیت شهرستان ساری به ویژه همسر فداکار و فرزندان بزرگوار تسلیت و تعزیت گفته و از پیشگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان ارجمندش صبر و اجر مسئلت دارم.

آراستگی به اخلاق و ساده زیستی ویزگی تائبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در پیامی در گذشت حجت الاسلام تائبی را تسلیت گفت.

در پیام حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی آمده است: آراستگی به اخلاق و مردم داری و ساده زیستی از جمله وی‍ژگی‌های ممتاز آن روحانی عزیز و برخوردار از افتخار بزرگ سیادت و انتصاب به خاندان اهل بیت (ع) بود.

وی افزود: سخت کوشی در حل مشکلات مردم و تاثیرگذاری در عرصه‌های قانون گذاری از ایشان چهره ای خدوم و محبوب و ماندگار به جای نهاده که در حافظه تاریخی و خاطره مردم جاودانه خواهد ماند.

تائبی که از ابتدای انقلاب تا کنون به عنوان امام جمعه موقت ساری، مرکز استان مازندران فعالیت می کرد، به مدت 6 سال در نجف شاگردی امام خمینی(ره) را کرده بود.



مرحوم تائبی در محضر علمایی چون آیت الله کوهستانی نیز تلمذ کرده بود.



مرحوم تائبی متولد سال 1318 از شهرستان ساری بود که در سن 74 سالگی دار فانی را وداع گفت.