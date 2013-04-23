ثبت نام 2739 داوطلب در غرب استان تهران/ شهریار با 750 داوطلب از سایر شهرستانها پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتشار آمار ثبت نام کنندگان از سوی فرمانداریها، شمار داوطلبان شوراها در غرب استان تهران به دو هزار و 739 نفر رسید.

از این تعداد، 526 داوطلب در شهرستان اسلامشهر، 500 داوطلب در شهرستان ملارد، 393 داوطلب در شهرستان رباط کریم، 383 داوطلب در شهرستان بهارستان و 187 داوطلب در شهرستان قدس ثبت نام کرده اند.

شهریار با 750 داوطلب از سایر شهرستانهای غرب استان تهران پیشی گرفت

شهرستان شهریار نیز با 750 داوطلب، در صدر جدول شمار ثبت نام کنندگان شوراها در غرب استان تهران قرار دارد.

در این زمینه سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان شهریار به طور مجموع 750 داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد 483 نفر در حوزه شهری و 267 نفر نیز در حوزه روستایی ثبت نام شده اند.



فرماندار شهریار بیان کرد: از میان ثبت نام کنندگان، 72 نفر خانم و مابقی مرد هستند.



این مسئول یادآور شد: انتخابات شوراها در چهار شهر فردوسیه، شاهدشهر، صباشهر و وحیدیه به صورت هفت نفره، در دو شهر اندیشه و باغستان 9 نفره و در شهر شهریار به صورت 13 نفره برگزار خواهد شد.



وی گفت: همچنین در 11 روستای این شهرستان پنج عضو و در 14 روستا نیز سه عضو برای شوراهای روستایی انتخاب خواهند شد.

ثبت نام 526 داوطلب در اسلامشهر



غلاحسین آرام فرماندار اسلامشهر نیز با اعلام این خبر گفت: از این تعداد 303 نفر در حوزه شهری و 223 نفر در حوزه روستایی نام نویسی کردند.

این مسئول افزود: در حوزه شهری، اسلامشهر با 213 نفر ، چهاردانگه با 49 نفر، احمد آباد با 41 نفر و در حوزه روستایی بخش مرکزی با 106 نفر، بخش احمد آباد با 60 نفر و از بخش چهاردانگه 57 نفر داوطلب حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستای اسلامشهر ثبت نام شده اند.

نام نویسی از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور از 26 فروردین در سراسر کشور آغاز شد و تا پایان وقت قانونی مورخ اول اردیبهشت ماه ادامه یافت.

انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ 24 خردادماه برگزار خواهد شد.