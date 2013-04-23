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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

احمدی با مهر مطرح کرد:

حضور ایران در مجمع بین‌المللی انرژی در راستای تامین منافع کشور است

حضور ایران در مجمع بین‌المللی انرژی در راستای تامین منافع کشور است

بوشهر- خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور ایران در مجمع بین المللی انرژی در راستای تامین منافع کشور است.

حجت الاسلام موسی احمدی در خصوص اصلاح  لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی به خبرنگار مهر گفت: با تصویب این لایحه، دولت جمهوری اسلامی در مجمع بین المللی حضور می یابد.

وی اضافه کرد: این مجمع در راستای تامین منافع ملی و تحقق همگرایی منطقه‌ای و بین المللی در راستای اهداف استراتژیک سیاست خارجی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی صورت می گیرد.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نیاز است که جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال در این گونه سازمان ها و مجامع بین المللی داشته باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این مجمع همایشی دو سالانه دارد یعنی هر دو سال یک بار برگزار می شود و در آنجا مذاکراتی غیر رسمی بین کشورهای تولید کننده و مصرف کنند نفت و گاز در مورد موضوعات تاثیرگذار بر کل بازارهای جهانی( انرژی) صورت می گیرد.

این لایحه با رای بالا به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

کد مطلب 2038831

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