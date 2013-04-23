حجت الاسلام موسی احمدی در خصوص اصلاح لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی به خبرنگار مهر گفت: با تصویب این لایحه، دولت جمهوری اسلامی در مجمع بین المللی حضور می یابد.

وی اضافه کرد: این مجمع در راستای تامین منافع ملی و تحقق همگرایی منطقه‌ای و بین المللی در راستای اهداف استراتژیک سیاست خارجی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی صورت می گیرد.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نیاز است که جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال در این گونه سازمان ها و مجامع بین المللی داشته باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این مجمع همایشی دو سالانه دارد یعنی هر دو سال یک بار برگزار می شود و در آنجا مذاکراتی غیر رسمی بین کشورهای تولید کننده و مصرف کنند نفت و گاز در مورد موضوعات تاثیرگذار بر کل بازارهای جهانی( انرژی) صورت می گیرد.

این لایحه با رای بالا به تصویب نمایندگان مجلس رسید.