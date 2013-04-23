اعتراض ابتكار به مصوبه دیگر دولت/ فرزندان ناسپاسی برای زمین بوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به روز زمین پاك گفت: هرجا بشر به آنجا پای گذاشته پاك نیست و هر جا خالی از انسان ها است همچنان پاك است.

وی ادامه داد: كشور ما در جایی قرار دارد كه آب و هوای خشكی در آن حاكم است و آب در آن نادر است و همچنین با پدیده ریزگردها نیز مواجهیم. بنابراین باید خود تلاش كنیم محیط زیست اطرافمان را حفظ كنیم. در گذشته مردم پشت در خانه هایشان را آب و جارو می كردند و مانند حالا نبود كه شهرداری دو تا سه بار زباله ها را از طرح شهر جمع كند باید این نوع سنت های حسنه نیز اجرا شود.

معصومه ابتكار نیز با بیان اینكه زمین به سوی گرم شدن می رود گفت: آسیب های بسیاری به خاك و آب در دنیا وارد شده اما خوشبختانه در ایران پشتوانه قانونی قوی در حفاظت از آب و خاك وجود دارد و در روزهای پایانی مجلس ششم قانون جامع مدیریت پسماند به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینكه در قانون جامع مدیریت پسماند زباله های خانگی، نخاله های ساختمانی و ... پیش بینی شده است گفت: متاسفانه آیین نامه های اجرایی این قانون با تاخیر ابلاغ شد و در جاهایی نیز همچنان خلاء وجود دارد متاسفانه عقب ماندگی در بحث پسماند بسیار است.

دبیر كمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینكه در شهر تهران 5 سال است كه قانون جامع مدیریت پسماند اجرایی می شود گفت: در منطقه آرادكوه بخش عمده پسماندها تبدیل به كمپوست شده و یك سال است كه دفن بهداشتی نیز آغاز شده است.

وی مركز تصفیه شیرابه و زباله سوز را از موارد دیگری دانست كه مشكل پسماندهای شهر تهران را حل می كند.

ابتكار با بیان اینكه ما فرزندان ناسپاسی برای زمین بوده ایم گفت: چرا باید نهرهای آب ما به دلیل كثرت زباله مسدود شود و یا در فضای سبز كشور این همه زباله ببینیم.

وی با ابراز نگرانی از مصوبه دولت در خصوص اجازه بهره برداری معادن در داخل مناطق حفاظت شده گفت: مناطق حفاظت شده تنها 10 درصد خاك ایران را تشكیل می دهند و نباید اجازه بهره برداری معدن در آنها صادر شود.