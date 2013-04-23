"جایگاه و تأثیر عفاف در تعاملات و ارتباطات با سیری در سیره رضوی" منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر حاضر مجموعه‏ ای از مقالات اساتید و محققانی است که دغدغه شناسایی سیره تربیتی امام رضا را دارند. این کتاب که به کوشش دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی ( استادیار دانشگاه امام صادق(ع)) در 356 صفحه منتشر شده، مشتمل بر شانزده مقاله تحقیقی است که در آن‏ها، به نقش تأثیر عفاف در تعاملات خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته و ملاکات و بایسته‏ های رفتاری را در سیره عملی حضرت پردازش نموده است.

فهرست مقالات این مجموعه و نویسندگان آن ها به شرح ذیل هستند:

1. معناشناسی عفاف در آموزه های اسلامی با تأکید بر سیره رضوی: دكتر صدیقه مهدوی کنی- سمانه ساقی

2. مفهوم ‏شناسی عفاف در آیات و روایات: دكتر فاضله میرغفوریان

3. ملاکات و مصالح عفاف در تعامل اجتماعی با سیری در سیره رضوی: دكتر پورعبدالله

4. بررسی آیات و روایات عفاف و حجاب از منظر زیست‏ شناسی: دكتر شکوفه گلخو

5. بررسی نقش عفاف در استحکام روابط اجتماعی با توجه به سیره امام رضا: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی- انسیه خدائی

6. عفّت دیداری با رویکردی بر سنت رضوی: دكتر مریم ابن تراب

7. تعاملات اخلاقی امام رضادر آینه روایات: دكتر فهیمه ملک زاده

8. تعامل دین و اخلاق و عقل در مسئله حجاب بر اساس سیره رضوی: دكتر فهیمه کلباسی اصفهانی

9. شناسایی الگوهای رفتاری حضرت رضا(ع) مبتنی بر سیره عملی ایشان: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی- مریم رافع

10. نقش بایسته های رفتاری زوجین در عفاف آن ها مبتنی بر سیره رضوی: نادیا قربانی

11. ارزیابی نقش و تأثیر عفاف و حجاب در خانواده با سیری در سیره رضوی: سمانه جیل ساز

12. نقش عفاف در استیفای حقوق کودکان در خانواده در سیره‏ ی رضوی: ریحانه آقاعبداللهی

13. بررسی رابطه حجاب و عفاف دانش‏آموزان با میزان آگاهی و آشنایی ایشان با سنت و احادیث نبوی و رضوی: دکتر مهرشاد شبابی- دکتر مهریار شبابی

14. تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه درسی با تأکید بر آموزه های اسلامی: دکتر عفت عباسی

15. نقش گروه مرجع در شکل‏ گیری تشبه و تأثیر آن بر عفاف در سیره رضوی: مریم معین ی‏فر- محدثه معین ی‏فر

16. رویکرد اسلام و فمینیسم به عفاف و تحکیم خانواده (با سیری در سیره رضوی): معصومه حمیدی پور