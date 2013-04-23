"جایگاه و تأثیر عفاف در تعاملات و ارتباطات با سیری در سیره رضوی" منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر حاضر مجموعه ای از مقالات اساتید و محققانی است که دغدغه شناسایی سیره تربیتی امام رضا را دارند. این کتاب که به کوشش دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی ( استادیار دانشگاه امام صادق(ع)) در 356 صفحه منتشر شده، مشتمل بر شانزده مقاله تحقیقی است که در آنها، به نقش تأثیر عفاف در تعاملات خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته و ملاکات و بایسته های رفتاری را در سیره عملی حضرت پردازش نموده است.
فهرست مقالات این مجموعه و نویسندگان آن ها به شرح ذیل هستند:
1. معناشناسی عفاف در آموزه های اسلامی با تأکید بر سیره رضوی: دكتر صدیقه مهدوی کنی- سمانه ساقی
2. مفهوم شناسی عفاف در آیات و روایات: دكتر فاضله میرغفوریان
3. ملاکات و مصالح عفاف در تعامل اجتماعی با سیری در سیره رضوی: دكتر پورعبدالله
4. بررسی آیات و روایات عفاف و حجاب از منظر زیست شناسی: دكتر شکوفه گلخو
5. بررسی نقش عفاف در استحکام روابط اجتماعی با توجه به سیره امام رضا: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی- انسیه خدائی
6. عفّت دیداری با رویکردی بر سنت رضوی: دكتر مریم ابن تراب
7. تعاملات اخلاقی امام رضادر آینه روایات: دكتر فهیمه ملک زاده
8. تعامل دین و اخلاق و عقل در مسئله حجاب بر اساس سیره رضوی: دكتر فهیمه کلباسی اصفهانی
9. شناسایی الگوهای رفتاری حضرت رضا(ع) مبتنی بر سیره عملی ایشان: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی- مریم رافع
10. نقش بایسته های رفتاری زوجین در عفاف آن ها مبتنی بر سیره رضوی: نادیا قربانی
11. ارزیابی نقش و تأثیر عفاف و حجاب در خانواده با سیری در سیره رضوی: سمانه جیل ساز
12. نقش عفاف در استیفای حقوق کودکان در خانواده در سیره ی رضوی: ریحانه آقاعبداللهی
13. بررسی رابطه حجاب و عفاف دانشآموزان با میزان آگاهی و آشنایی ایشان با سنت و احادیث نبوی و رضوی: دکتر مهرشاد شبابی- دکتر مهریار شبابی
14. تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه درسی با تأکید بر آموزه های اسلامی: دکتر عفت عباسی
15. نقش گروه مرجع در شکل گیری تشبه و تأثیر آن بر عفاف در سیره رضوی: مریم معین یفر- محدثه معین یفر
16. رویکرد اسلام و فمینیسم به عفاف و تحکیم خانواده (با سیری در سیره رضوی): معصومه حمیدی پور
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