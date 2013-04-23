بازگشت 8 هزار متر مربع موقوفه امیر مکرم محمودآباد به وقفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صفری اظهار داشت: این اداره با هماهنگی دفتر بهره وری اقتصادی موقوفات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و طی جلسات متعدد موفق شد تا قدرالسهم موقوفه میرزا محمد خان اسکی لاریجانی معروف به امیر مکرم این شهرستان را افراز و به وقفیت بازگرداند.

وی افزود: این موقوفات بازگشت داده شده به وقفیت شامل دو قطعه زمین عرصه مسکونی به میزان دو هزار و 500 مترو به ارزش پنج یلیارد ریال و زمین زراعی به به مسحت پنج هزار و 200 متر مربع به ارزش شش میلیارد ریال است.

صفری اظهار داشت: توافقنامه رسمی این وقفیت بشماره 6625-24/1/91تنظیم و دردفترخانه شماره 378 محمودآباد ثبت و تحویل این اداره شد.

خدمت رسانی 2000 خادم افتخاری در اماکن متبرکه مازندران

معاون فرهنگی و اجتماعـی اوقاف مازندران گفت: دو هزار خادم افتخاری در اماکـن متبرکـه مازندران بـه زائران خدمت رسانی می کنند.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری با اشاره به فعالیت های فرهنگی و قرآنی در امامزادگان استان گفت : با عنایات خداوند تعالی و توجهات ویژه ائمه معصومین (علیهم السلام) بیش از 200 بقعه متبرکه این استان بعنوان مرکز فعالیتهای فرهنگی و قرآنی شناخته شدند.

وی افزود: در این اماکن متبرکه با حضور روحانیون فرهنگی که به عنوان ائمه جماعات و مسئول فرهنگی هستند با همکاری مدیران داخلی و هیئات امناء امورات فرهنگی و قرآنی در تمام مناسبتهای سال با قوت هر چـه تماتر انجام می شود.

حیدری با اشاره به خدمات رسانی خادمین در اماکن متبرکه گفت: در مناسبت های ویژه سال خادمین افتخاری طبق ظرفیت هر بقعه جذب و به خدمت رسانی مشغول می شوند .

معاون فرهنگی اوقاف مازندران گفت: 126 خادم بصورت رسمی و دو هزار خادم بصورت افتخاری در امامزادگان استان مشغول به خدمت هستند.

صدور آرا 240 پرونده وقفی مازندران در محاکم قضایی

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران از صدرو آرا 240 پرونده وقفی استان در محاکم قضایی خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: میراث جاودان وقف ارث گرانبهایی بوده که توسط افراد نیک در طول زمان به یادگار می ماند و هر کس در پی حفظ حقوق وقف قدم بر دارد قطعاً در ثواب واقف شریک است.

وی افزود: در سال گذشته تعداد 562 پرونده وقفی در محاکم قضایی مازندران مطرح که با تلاش و همّت والای مسئولین و همکاران اوقاف و با همکاری صمیمانه دادگستری کل استان و شهرستانها و قضات شریف تکلیف 240 پرونده وقفی مشخص شد.

علیزاده بیان داشت : این کاهش پرونده در محاکم قضایی نشان از 42 درصد رشد را نشان می دهد.

نصب ضریح جدید آستانه ملامجدالدین ساری

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری از نصب ضریح جدید ملا مجدالدین (ع) ساری در آینده نزدیک خبر داد.

مسعود قربانی گفت: یکی از آرزوهای دیرینه مردم این شهرستان، نصب ضریح امامزاده یحیی(ع) بود که با نصب آن توانستیم قدم خیری در زمینه موقوفات و بقاع متبرکه برداریم.

وی افزود: ضریح امامزاده یحیی(ع) با همکاری مردم خداجوی ساری و اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با هزینه‌ای بیش از 540 میلیون ریال نصب شد.

بازرسی اوقاف مازندران از اوقاف گلستان

اداره کل اوقاف مازندران از عملکرد برنامه ۹۱ اوقاف گلستان بازرسی می کند. غریب رضا وحیدی گفت: مسئولان ستادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از عملکرد برنامه ۹۱ اداره کل اوقاف وامورخیریه استان گلستان بازرسی بعمل می آورند.

مسول بازرسی اداره کل اوقاف مازندران افزود: این بازرسی از روز شنبه 7 اردیبهشت ماه آغاز و تا 10 اردیبهشت ادامه دارد.

وحیدی اظهار داشت: عملکرد برنامه سال 91 اوقاف گلستان در حوزه های حقوقی-بهره وری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، توسعه منابع انسانی، فناوری، حراست، روابط عمومی، مالی توسط نیروهای ستادی این اداره کل مورد ارزیابی قرار می گیرد.



برگزاری آزمون كتبی طرح تربيت حافظان قرآن مازندران در 13 اردیبهشت

معاون فرهنگی اوقاف و امور خيريه مازندران گفت: آزمون کتبی طرح ملی تربيت 10 ميليون حافظ در استان همزمان با سراسر کشور 13 ارديبهشت ماه جاری برگزار می شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری گفت: آزمون كتبی طرح ملی تربيت 10 ميليون حافظ، 13 ارديبهشت ‌ماه جاری همزمان با سراسر كشور در استان مازندران برگزار می‌شود.

وی تعداد ثبت نام كنندگان در اين طرح ملی در استان را 10 هزار و 500 نفر عنوان و افزود: در آزمون سراسری استانی جزء 30 قرآن برای گروه سنی هفت تا 12 سال، جزهای 30 و يك برای گروه سنی 12 تا 18 سال و جزءهای 30، يك و دو برای افراد بالای 18 سال برگزار می شود.