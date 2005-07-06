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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۹

روزهاي پركاري " لئوناردو ديكاپريو " فرا رسيد

" لئوناردوديكاپريو " ، اين روزها پركارتر از هر زمان ديگري است و هر روز بر ميزان پروژه هايش افزوده مي شود.

" لئوناردو ديكاپريو "

به گزارش خبرنگار سينما هنرپيشه فيلم " هوانورد"،  بزودي ساخت پروژه جديدش را آغازمي كند. اين اثر كه اقتباسي از كتاب كلاسيك " گهواره گربه " نوشته " كورت ونيگات " است،  ازحضور" لئوناردو ديكاپريو" درمقام تهيه كننده سود مي جويد. اين درحاليست كه او براي توليد اين اثر با " هيلارد الكين " به همكاري مي پردازد.
اين اثر تلاشي براي مهار خطرناك ترين ماده روي زمين است كه در دماي اطاق يخ مي بندد و منجمد مي شود. نگارش فيلمنامه اين اثر كاري  از " جيمز وي هارت " وپسرش " جك هارت " است . از ديگر آثار اين دو مي توان به فيلمنامه " صحرا " اشاره كرد.

کد مطلب 203886

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