نخستين دوره جشنواره كشوري اسكيت نونهالان به ميزباني مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه به اينكه ورزش اسكيت از دو سال قبل از ليست ورزش آموزشگاه ها حذف شد و به دنبال آن هيچ مسابقه اي در این سطح برگزار نشد، متاسفانه اسكيت استان در حال حاضر با مشكلات جدي در رده هاي نونهالان و نوجوانان مواجه شده است.

دبير هيئت اسكيت خراسان رضوی افزود: تلاش برای مهیا کردن تمامی شرايط بازگشت اين ورزش به مدارس استان و رايزني ها در این زمینه با آموزش و پرورش استان صورت گرفته است كه در صورت به نتيجه رسیدن آن، در سال جديد اسكيت اموزشگاه ها دوباره احيا خواهد شد.

عجم گفت: برای بازگرداندن این ورزش به مدارس و آموزشگاه ها به منظور همگاني كردن آن، تلاش می کنیم.

وي درباره برنامه های هيئت برای انجام امور زيرساختی اظهار كرد: هيئت اسكيت استان همچون سال گذشته اقدامات خود برای تجهيز، نوسازي و تكميل پيست هاي اسكيت سراسر استان را ادامه خواهد داد.

دبير هيئت اسكيت خراسان رضوی با اشاره به انجام برنامه ریزی ها برای جذب حامی مالی، تصريح كرد: نتايج درخشان اسكيت بازان استان در سال هاي اخير به خصوص سال گذشته باعث دريافت 11 مدال بين المللي در اين رشته ورزشي شد، تمايل چند حامي مالي را به منظور انعقاد قرارداد با هيات اسکیت به همراه داشت كه در صورت توافق نهايي در سال 92 از وجود اسپانسر بهره خواهيم برد.

عجم جايگاه اسكيت خراسان رضوی را در كشور با وجود تمام كاستي ها، خوب ارزیابی کرد و افزود: این هيئت جزو بهترين هيئت هاي ورزشي كشور در عرصه مسابقات داخلی و خارجی است به طوری که توانسته جايگاه خود را به عنوان يكي از قطب هاي مسلم اسكيت كشور تثبيت كند.

وي تاکید کرد: در صورتي كه هيئت اسكيت خراسان رضوی داراي يك سالن اختصاص برای تمرين و آموزش ورزشكاران خود باشد، به طور قطع مي توان در آينده اي نزديك شاهد پيشرفت دو چندان اسكيت استان در سطح كشور و افتخارآفريني در تمامي رده هاي سني بود.