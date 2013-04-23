پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در اردکان احداث مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا مرصادی در نشستي با حضور نماينده مردم اردكان در مجلس و مديركل و مسئولان تامين اجتماعي استان يزد و شهرستان اردكان اظهار داشت: با توجه به 80 هزار بیمه شده اصلی و تبعی در شهرستان اردکان و نیاز این شهر به یک پلی کلینیک تخصصی مجهز، درخواست راه اندازی آن مدتی است که به سازمان تامین اجتماعی کشور ارائه شده و موافقت های اولیه نیز در این خصوص انجام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصویب نهایی طرح در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی کشور، کار احداث و راه اندازی اين پلي كلينيك تا چندماه آینده آغاز شود.

مرصادی تصریح کرد:با راه اندازی این پلی کلینیک تخصصی در شهر اردکان، بین 50 تا 60 نفر در رشته های تخصصی جذب و مشغول به کار خواهند شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: این پلی کلینیک تخصصی با حمایت مالی صنایع مستقر در اردکان و حضور پزشکان اردکانی که در خارج از این شهرستان مشغول به طبابت هستند، دایر خواهد شد.

محمدرضا تابش افزود: زمین، امکانات و تجهیزات لازم برای احداث و راه اندازی این پروژه بزرگ بهداشتی درمانی از طرف شهرستان در اختیار تامین اجتماعی قرار داده خواهد شد.

وی تصریح کرد:با برآورد میزان آورده بخش خصوصی و تامین اجتماعی و تصویب نهایی این طرح، شاهد راه اندازی شاخص ترین پروژه بهداشتی درمانی در استان یزد خواهیم بود که با توجه به ظرفیت های موجود استان يزد به قطب درمان کشور تبدیل خواهد شد.