دولت آینده برای اشتغال چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضا زاده صبح سه شنب در نشست خانه کارگر گلستان افزود: این وضعیت نه به نفع تولید کننده است و نه به نفع مصرف کننده و مصرف کننده زیر بار گرانی له می شود و سبدهای مصرفی ما روز به روز دچار کاهش و فقر می شوند.

رضازاده در ادامه گفت: وضعیت کنونی اقتصاد کشور را اقتصاد نسبتا ناسالمی باید دانست چون دلالان به نحوی یک شبه ثروتهای میلیاردی به جیب می زنند و اوضاع همچنان به نفع آنها پیش می رود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان افزود: بر کسی پوشیده نیست که تولید کنندگان به انحاء مختلف در کشور دچار مشکل هستند، چه از طرف وامهایی که گرفته اند و چه از طرف مشکلات تحریم ها و مشکلاتی که برای تهیه مواد اولیه با آن دست به گریبان هستند.

وی با تاکید بر اینکه که بحث افزایش قیمت ها بر فروش محصولات کارخانه ها تاثیرگذار است گفت: بعضا مشکلات به وجود آمده باعث تعطیلی صنایع و تولیدات داخلی شده است و مجموع این اتفاقات باعث ایجاد مشکل در اشتغال و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی شده است.

رضازاده گفت: متاسفانه در حال حاضر به جای رشد اقتصادی، صحبت از یک رشد منفی در اقتصاد کشور است که نتایج تأسف باری برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد و امیدواریم در دولت آینده فکری برای این وضعیت کند.

دبیر اجرایی خانه کارگراستان گلستان بیان داشت: باید اذعان داشت که هیچ مدیریت درستی در زمینه اشتغال وجود ندارد و در حال حاضر هم قشر تحصیل کرده و هم قشر فاقد تحصیلات ما درگیر درصد بالایی از بیکاری هستند.

وی اظهار داشت: متاسفانه آنچه که ازخبرها می شنویم، خبر از دست رفتن فرصت های شغلی موجود می دهد و از دولت آینده این انتظار را را داریم فکری برای این مسئله بکند.